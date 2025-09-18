Attualità

Omicidio Cecchettin, Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, è stato aggredito nel carcere di Montorio, a Verona. La notizia, riportata dal quotidiano L'Arena e confermata da fonti all'Adnkronos, svela che il giovane è stato colpito da un altro detenuto, un uomo di 55 anni in carcere per omicidio e tentato omicidio, lo scorso agosto (anche se la notizia è trapelata solo ora). L'aggressione è avvenuta nella quarta sezione del penitenziario dove Turetta era stato trasferito dopo aver trascorso un periodo in un reparto protetto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Francesca Albanese, l’attacco del parlamentare belga: “Sostieni Hamas”

12 minuti fa

Scanzi vs Parenzo: botta e risposta social dopo la lite tv tra Iacchetti e Mizrahi

25 minuti fa

Jimmy Kimmel, show cancellato: cosa aveva detto su Trump e Kirk

45 minuti fa

Cancro colon-retto, Aspirina dimezza rischio recidive: lo studio

46 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio