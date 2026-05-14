Attualità

Omicidio bracciante a Taranto, fermato un 22enne: sesto componente del gruppo

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Sale a sei il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sako Bakari, del Mali, ucciso senza un motivo, il 9 maggio, a Taranto vecchia. La Polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati, un 20enne e quattro minorenni tra cui il 15enne che ha confessato di aver accoltellato a morte il lavoratore agricolo. Oggi iniziano gli interrogatori.  Le indagini, che sono coordinate sia dalla Procura di Taranto che da quella dei minorenni e delegate alla Polizia di Stato, si stanno soffermando sui ruoli di ciascuno dei componenti il gruppo e dei partecipanti all'aggressione, nelle varie fasi in cui è stata condotta, dalla caccia all'uomo all'accerchiamento e sino al tragico epilogo. Viene contestato il reato di omicidio, con l'aggravante dei futili motivi. Il bracciante era in bici e stava andando al lavoro quando è stato preso di mira e ha dovuto fuggire ma è stato raggiunto e ucciso. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Milano, trovato e catturato un gattopardo africano nel parco di Garbagnate

14 minuti fa

Sharon Stone piange il fratello Michael, l’attore è morto dopo una lunga malattia

14 minuti fa

Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida

18 minuti fa

Maggio con maltempo, temporali e pure ritorno della neve: ma dopo il 20 sapore d’estate

54 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio

Questo si chiuderà in 5 secondi