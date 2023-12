Omicidio Ballan, Vanessa uccisa con 8 coltellate al torace

(Adnkronos) – Vanessa Ballan è stata uccisa con 8 coltellate, 2 superficiali e 6 profonde, tutte nella zona toracica. E' quanto emerge dall'autopsia, eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli presso l'ospedale di Treviso, sul corpo della donna uccisa a Riese Pio X nel trevigiano. Intanto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si apprende da fonti di via Arenula, ha chiesto agli uffici competenti del dicastero di acquisire presso i vertici degli uffici giudiziari di Treviso, una relazione dettagliata sul femminicidio. Nel frattempo "plurimi, univoci e gravi indizi di colpevolezza" sono emersi a carico di Fandaj Bujar, l'uomo di origini kosovare che si trova in carcere per l'omicidio di Vanessa. Durante le indagini condotte Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, i primi riscontri che hanno condotto al fermo dell'uomo sono stati alcuni frame video, che mostravano un uomo con abiti "simili a quelli sequestrati dall'indagato al momento del fermo e con corporatura compatibile, ripreso mentre si aggirava nei pressi dell'abitazione della vittima la mattina del 19 dicembre, con una borsa scura (la stessa sequestrata dai militari dell'Arma)". L'uomo è stato ripreso mentre scavalcava la recinzione della villetta, introducendosi in casa. Inoltre, sul luogo del delitto, è stato rinvenuto un martello con la scritta '7 color', "che fa capo all'indagato" e usato dall'omicida per rompere il vetro di una portafinestra ed irrompere nell'abitazione (l'attrezzo è stato poi posto sotto sequestro). Infine, "il coltello con manico di legno e lama di 20 cm ritrovato nel lavello della cucina parzialmente lavato e anch'esso sottoposto a sequestro", è identico a un altro ritrovato nella borsa degli attrezzi dell'omicida e della stessa serie di quelli ritrovati a casa di Fandaj. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Dicembre 2023