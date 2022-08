Omicidio a Marina di Lesina davanti al lido

Omicidio a Marina di Lesina,, dove un uomo e’ stato ucciso a colpi d’arma da fuoco all’ingresso dello stabilimento balneare Holiday, che si trova in localita’ Punta Pietre Nere. Sul posto e’ giunto personale del 118, ma per l’uomo non c’e’ stato nulla da fare.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Foggia. L’uomo, stando ai primi accertamenti, sarebbe stato ucciso a pochi metri dallo stabilimento balneare, nel parcheggio, creando paura tra i bagnanti. Al momento gli investigatori escludono legami con la criminalità organizzata nell’omicidio compiuto nel parcheggio del lido Hiday verso mezzogiorno. La vittima, Maurizio Cologno, 52 anni era di San Severo e aveva precedenti penali. E’ stato ucciso con numerosi colpi di arma da fuco.

I carabinieri stanno conducendo le indagini anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dalle quali potrebbe emergere anche la presenza di testimoni utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile.

Condividi sui Social!