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Omicidio a Civita di Bojano, operaio 50enne ucciso dopo una lite

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(Adnkronos) – I carabinieri di Bojano, in provincia di Campobasso, stanno indagando sull'omicidio avvenuto intorno alla mezzanotte, quando – secondo le prime notizie – un operaio di 50 anni è stato ucciso con calci, pugni e un oggetto contudente da un 35enne, già individuato e fermato dai Carabinieri. Il delitto si sarebbe consumato a Civita di Bojano al termine di una discussione nata per vecchie ruggini, su cui gli inquirenti stanno facendo luce.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Maggio 2026

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