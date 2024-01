Omicidio a Bologna, 54enne ucciso a coltellate: fermato il coinquilino

(Adnkronos) – E' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, con l'accusa di omicidio volontario, il coinquilino del 54enne ucciso a coltellate a San Giovanni in Persiceto (Bologna). I carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto e del Nucleo investigativo di Bologna, nel primo pomeriggio di ieri, sono intervenuti dopo che il 118 aveva trovato senza vita l'uomo nella sua abitazione. I sanitari erano intervenuti dopo la chiamata del coinquilino della vittima. Dagli accertamenti dei carabinieri, della Sezione investigazioni scientifiche e del medico legale, il pm ha disposto il fermo di indiziato di delitto nei confronti del coinquilino, un italiano 48enne, indagato per omicidio volontario. Dopo le formalità di rito, il presunto omicida è stato portato nel carcere di Bologna a disposizione dell’autorità giudiziaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Gennaio 2024