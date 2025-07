Omicidi Villa Pamphili, difesa Kaufmann rinuncia a Riesame

(Adnkronos) – Ha rinunciato al ricorso al tribunale del Riesame la difesa di Francis Kaufmann, detenuto nel carcere di Rebibbia dopo essere stato estradato dalla Grecia e accusato del duplice omicidio aggravato della figlia Andromeda e della madre della piccola Anastasia Trofimova, trovate morte lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili a Roma. Dopo che l’esame del Dna nelle scorse settimane ha confermato che la bimba uccisa è figlia del 46enne americano, il pm Antonio Verdi e il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini attendono i risultati degli esami istologici sul corpo di Anastasia disposti in seguito all’autopsia eseguita presso l’Istituto di medicina legale dell’Università Cattolica per chiarire le cause del decesso. Fra le ipotesi quella che la donna, nata a Omsk, in Siberia, sia stata soffocata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Luglio 2025