“Contestiamo l’approvazione della graduatoria provvisoria del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di San Severo perché nelle comunicazioni sono stati omessi i punteggi provvisori attribuiti a ciascun partecipante, cosa prevista per legge. Per questo ne chiediamo la revoca in autotutela”.

La denuncia è contenuta nella nota inviata da Michela De Palma Sunia Cgil, Alessandra Paciello Sicet Cisl, Pasqualino Festa Uniat-Uil e Gerardo De Feudis Assocasa al Sindaco Comune di San Severo Francesco Miglio, all’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti, all’Assessore ambiente e territorio della Regione Puglia Anna Grazia Maraschio e all’Assessore Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia Luigia Brizzi.

Nella nota si legge: “La suddetta determina è stata adottata tenendo conto della tutela della privacy dei partecipanti in ragione dell’evidenza pubblica come per legge. Proprio in attuazione dell’art.4, comma 4, della legge regionale n.10/2014, riteniamo che la nota che ciascun partecipante ha ricevuto da codesto Ufficio presso la propria residenza ha omesso di indicare i singoli punteggi provvisori attribuiti a ciascun partecipante. Infatti la norma innanzi richiamata, prescrive che “l’ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente”. Tale prescrizione deve intendersi che la “comunicazione a ogni singolo concorrente” deve contenere tutti i dati frutto dell’esito dell’istruttoria che ha prodotto la graduatoria provvisoria, anziché il punteggio totale. Codesto ufficio rinvia ad una richiesta di accesso agli atti la conoscenza dei singoli punteggi, caricandosi di un inutile lavoro che può essere evitato elencando tutti i dati tra cui i singoli punteggi che sono stati provvisoriamente attribuiti. Non può esservi una violazione della norma sulla privacy atteso che codesto Ente sta comunicando ad personam l’esito della graduatoria provvisoria al singolo partecipante unico titolare della propria privacy. Per tali ragioni, invitiamo codesto Ufficio alla una revoca in autotutela delle suddette note, inviando come giusto che sia le comunicazioni ai partecipanti indicando tutti i dati disponibili. Inviamo la presente nota al Dirigente delle Politiche Abitative della Regione Puglia affinché possa verificare con esattezza la posizione delle scriventi.”



Pubblicato il 25 Marzo 2023