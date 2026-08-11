Omcidio Meredith, Amanda Knox presenta ‘Cartwheel’: “Uso la comicità per raccontare il trauma”

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"Spero che le persone si confrontino sinceramente con il mio lavoro e riconoscano la profondità e la sensibilità con cui racconto una storia molto personale". E' il messaggio con cui Amanda Knox ha presentato 'Cartwheel', il suo debutto all'Edinburgh Fringe Festival, spiegando di voler utilizzare la comicità per affrontare il trauma vissuto dopo l'omicidio di Meredioth Kercher nel 2007 a Perugia, nella casa che condivideva con la studentessa britannica, e riflettere sulla maternità. Lo spettacolo, in programma per 11 giorni al Gilded Balloon Teviot di Edimburgo, capitale della Scozia, non propone battute sull'omicidio di Meredith Kercher, ma si concentra sul modo in cui Knox potrebbe raccontare un giorno alla propria figlia una vicenda che ha segnato la sua vita. Un racconto personale che, secondo le prime recensioni, si avvicina più al teatro autobiografico e alla narrazione che alla tradizionale stand-up comedy. proprio la definizione dello spettacolo ad aver diviso la critica. Il quiotidiano "The Guardian" ha accolto "Cartwheel" con quattro stelle, apprezzandone lo spirito di sfida e il tentativo di Knox di riappropriarsi della propria storia. Più severi il "Times" e il "Daily Telegraph", che hanno assegnato due stelle e contestato soprattutto la componente comica. Il 'Times' ha definito lo spettacolo sincero ma rigido, sostenendo che Knox avrebbe avuto bisogno di una regia più solida e descrivendo 'Cartwheel' come un lavoro più vicino a un one-woman show che alla stand-up. Il "Daily Telegraph" ha espresso un giudizio analogo, criticando la recitazione e l'assenza di un vero senso del ritmo comico. Anche 'Broadway World' ha sottolineato che il problema non riguarda tanto i contenuti quanto il modo in cui vengono presentati. Lo spettacolo, osserva la testata, "non cerca di fare umorismo sull'omicidio, ma affronta temi come la violenza contro le donne, l'ingiustizia e il trauma. Il giudizio è di tre stelle, con la conclusione che il materiale, pur non risultando offensivo o inappropriato, sia semplicemente non molto divertente".

La scelta di trasformare una vicenda così dolorosa in uno spettacolo comico ha però suscitato anche la reazione della famiglia di Meredith Kercher. La sorella Stephanie ha dichiarato alla Bbc di temere che 'Cartwheel' possa contribuire a "normalizzare e banalizzare" la violenza contro le donne e, in particolare, quella subita da Meredith. Prima del debutto dello spettacolo, una petizione promossa da un amico della studentessa britannica aveva raccolto quasi 5.000 firme. I promotori sostengono che l'iniziativa rischi di mancare di rispetto alla memoria di Meredith. Knox, che aveva 21 anni quando fu arrestata in Italia per l'omicidio della sua coinquilina, è stata assolta definitivamente dopo un lungo iter giudiziario. Lei e Raffaele Sollecito furono condannati, poi assolti in appello nel 2011. Una nuova condanna nel 2014 venne successivamente annullata dalla Corte di Cassazione italiana nel 2015. Per l'omicidio di Kercher è stato condannato Rudy Guede, che ha scontato 13 anni di una pena di 16.

Il caso continua dunque a rappresentare una parte centrale della storia pubblica di Knox, che negli anni ha scritto due libri sulla propria esperienza in carcere e partecipato come produttrice esecutiva a un dramma biografico dedicato alla sua vicenda. Anche il titolo dello spettacolo, 'Cartwheel', richiama uno degli episodi più controversi della narrazione mediatica sul caso. Il termine fa riferimento alle accuse, poi ampiamente discusse, secondo cui Knox avrebbe fatto delle capriole in una stazione di polizia dopo la morte della coinquilina. A distanza di quasi vent'anni dall'omicidio di Meredith Kercher, il debutto di Knox riporta così al centro del dibattito una vicenda giudiziaria che continua a suscitare reazioni opposte. Le prime recensioni sembrano concordare almeno su un punto: "Cartwheel" è soprattutto il tentativo di Knox di raccontare la propria esperienza e interrogarsi sulle conseguenze del trauma, più che uno spettacolo di stand-up nel senso tradizionale del termine. (di Paolo Martini)

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Pubblicato il 11 Agosto 2026