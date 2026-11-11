Attualità

Omar Sy a processo, l’attore di Lupin è nei guai con la legge

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

L’attore francese Omar Sy, star di ‘Lupin’ e ‘Quasi amici’, sarà processato il prossimo 30 novembre da un tribunale di Parigi con l’accusa di aver aggredito alcuni dipendenti della compagnia ferroviaria pubblico Sncf nel maggio del 2025. 🔴Segui Adnkronos su Google: https://profile.google.com/cp/CgovbS8wNHk5OTRq ⏯️🆕Per non perdere altre video notizie iscriviti al nostro canale Youtube #omarsy #aggressione


Pubblicato il 11 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Giornalisti, editori, imprese e istituzioni a confronto al Brand Journalism Festival

3 minuti fa

Barone (Accenture): “Ai tecnologia potentissima ma serve un uso responsabile”

3 minuti fa

Kate Middleton: “In ospedale mi avevano detto che il mio percorso di guarigione non sarebbe stato lineare”

10 minuti fa

Allarmi bomba, oltre 300 scuole evacuate e studenti in strada da Milano a Napoli

16 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio