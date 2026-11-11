Attualità
Omar Sy a processo, l’attore di Lupin è nei guai con la legge
L’attore francese Omar Sy, star di ‘Lupin’ e ‘Quasi amici’, sarà processato il prossimo 30 novembre da un tribunale di Parigi con l’accusa di aver aggredito alcuni dipendenti della compagnia ferroviaria pubblico Sncf nel maggio del 2025. 🔴Segui Adnkronos su Google: https://profile.google.com/cp/CgovbS8wNHk5OTRq ⏯️🆕Per non perdere altre video notizie iscriviti al nostro canale Youtube #omarsy #aggressione
Pubblicato il 11 Novembre 2026