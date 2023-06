Omar Favaro e le accuse di violenza della ex, il legale: “Strumentali e calunniose”

(Adnkronos) – “Le accuse sono strumentali per ottenere vantaggi in una causa civile di separazione giudiziale con una forte conflittualità tra le parti, volta ad ottenere da parte di entrambi l’affidamento della figlia minore". Così all'Adnkronos l'avvocato Lorenzo Repetti, difensore di Omar Favaro, condannato per il delitto di Novi Ligure, e ora accusato di maltrattamenti in famiglia e violenze dalla ex moglie. Accuse, spiega l'avvocato, che "Omar ritiene infondate e calunniose e che vanno contestualizzate nell’ambito di questa causa, con la figlia affidata prima al papà poi alla mamma e dopo una consulenza disposta dal tribunale civile è stata stabilita la capacita’ genitoriale di entrambi", chiarisce. "Abbiamo preso conoscenza di queste accuse con la fissazione dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame e siamo messi per la prima volta nelle condizioni di difenderci da accuse che non conoscevamo e spiegheremo perché sono infondate", conclude il penalista. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Giugno 2023