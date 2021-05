Omaggio a Ennio Morricone con l’Orchestra del Traetta Opera Festival

Un concerto sinfonico dedicato ad Ennio Morricone e alle sue intramontabili musiche da film. E’ questo il prossimo appuntamento con gli Amici della Musica in programma venerdì 28 maggio 2021, alle ore 20, presso il Cinema Cicolella con la prestigiosa Orchestra del Traetta Opera Festival di Bitonto diretta dal M° Vito Clemente, eccellenza pugliese di livello internazionale.

In questo concerto dal titolo “Metti una sera…” si potranno riascoltare i temi celebri delle colonne sonore di Morricone per il cinema e la televisione (“La leggenda del pianista sull’oceano”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, “C’era una volta in America”, “Giù la testa”, “La califfa”, “Il segreto del Sahara”, “La Piovra”, “Metti una sera a cena”, “C’era una volta il West” ecc elaborate dal maestro Vincenzo Anselmi.

Lo spettacolo, inserito nella 52.ma Stagione concertistica dell’Associazione Amici della Musica, rende omaggio al grande compositore, pilastro della musica applicata del Novecento, insigne artista e meticoloso artigiano della musica. Il suo lavoro in qualità di compositore di colonne sonore per il cinema ha visto premiata universalmente la sua vena creativa, la sua immaginazione e quella freschezza melodica, nel solco della più nobile tradizione italiana, che ne hanno fatto un musicista adatto alle immagini oltre le immagini. Basta accennare una sola nota per richiamare in un secondo momento la pellicola per cui fu creato. È così che le immagini scorreranno a far da sfondo alle celebri note del Maestro, riportando alla mente degli spettatori di questa singolare produzione, la bellezza che solo l’incontro tra diversi linguaggi artistici può generare.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni.

Durante l’evento, verranno seguiti tutti gli adempimenti e le misure anticontagio in ottemperanza alle norme e disposizioni vigenti per legge volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

89 total views, 89 views today

Condividi sui Social!