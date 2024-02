“Oltre il green” nella sala Refettorio del Santuario di San Matteo

La rassegna di eventi targata “LaMiaTerra – note per salvaguardare il pianeta” fissa i prossimi appuntamenti che coinvolgeranno il pubblico tra riflessioni e melodie negli spazi del Santuario di San Matteo a San Marco in Lamis.

Sabato 24 febbraio, alle 19, il punto di vista sulle tematiche ambientali di Frate Antonio Lembo sarà al centro di un originale talk: proiezioni, musiche e spunti di riflessione animeranno la serata dal titolo “Oltre il green” nella sala Refettorio.

Domenica 25 febbraio, allo stesso orario, gli archi “I solisti Terre Federiciane”, in collaborazione con l’Accademia musicale “Amadeus Mozart”, direttore artistico M° Luciano Natale, interpreteranno “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi nella Chiesa del Santuario. I brani saranno eseguiti da Vincenzo Diaferio (1° violino e maestro concertatore), Mattia Arculeo (violino), Sergio Fanelli (viola), Savino Tucci (violoncello), Massimo Allegretta (contrabbasso) e Jessica Siciliano (violino solista).

In un pianeta non più abituato al regolare scandirsi delle fasi dell’anno, devastato dai disastri ambientali e dal cambiamento climatico, la coscienza dei cittadini può rianimarsi partendo dalle opere musicali che hanno fatto la storia. “Il nostro vuole essere un inno alla dimenticata e fondamentale importanza del susseguirsi delle stagioni – sottolinea Stefano Starace, ideatore e direttore artistico del Premio La mia Terra – per ricordare quanto sia fondamentale promuovere la sostenibilità dell’ambiente e l’attenzione a tematiche che toccano tutti quanti noi in prima persona. Due eventi assolutamente da non perdere”.

Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti e aperti al pubblico: in vista di un’attesa grande affluenza, si consiglia la prenotazione tramite i canali degli organizzatori. Il progetto “LaMiaTerra”, che proseguirà la propria kermesse di iniziative fino a giugno 2024, rientra nel cartellone di “Mo’l’estate Spirit Festival”, manifestazione di musica, cultura e arte giunta alla trentunesima edizione.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Puglia con il bando “Puglia Capitale Sociale 3.0”, dal Comune di San Marco in Lamis – Assessorato all’Ambiente, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Parco Nazionale del Gargano.



Pubblicato il 20 Febbraio 2024