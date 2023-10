Oltre cinquecento visitatori nel primo open day dell’Oasi Laguna del Re

Sono stati oltre cinquecento gli appassionati o semplicemente curiosi, che domenica 15 ottobre hanno partecipato al primo open day dell’Oasi Laguna del Re. Sabato 14 ottobre il taglio del nastro ufficiale di “Casa Natura”, il Centro Visite dell’Oasi Laguna del Re a Siponto intitolato a Matteo Fusilli, già presidente del Parco Nazionale del Gargano, presidente di Federparchi e cittadino manfredoniano che tanto si è speso nel corso del suo mandato per la valorizzazione delle zone umide del Golfo di Manfredonia.

“Assieme agli Scavi archeologici dell’antica Siponto, l’Oasi Laguna del Re rappresenta una nuova traiettoria di futuro per Manfredonia fatta di opportunità di sviluppo, di diversa narrazione del territorio e riqualificazione di un’area – Siponto e Riviera Sud -, dall’alto appeal turistico-culturale per troppo tempo lasciata all’indifferenza e all’illegalità. Con la Regione Puglia, il Consorzio di Bonifica di Capitanata ed i soggetti gestori dell’Oasi, il Comune di Manfredonia ha avviato un percorso che ha bisogno di continuità e prospettiva. Come Amministrazione abbiamo già dato disponibilità di collaborazione per dare concretezza a nuove idee e progetti”, ha dichiarato il primo cittadino di Manfredonia, Gianni Rotice.

In rappresentanza del presidente della Giunta regionale Michele Emiliano, il consigliere regionale Paolo Campo che ha sottolineato il valore e l’importanza dell’area: “L’Oasi Laguna del Re è un modello di messa a valore di un territorio apparentemente malsano e inutilizzabile, capace di essere trasformato in un originale attrattore turistico e in un luogo di conoscenza e consapevolezza ambientale. Un raro e prezioso esempio di rinascita ambientale e sociale”.

Il Presidente del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Giuseppe De Filippo, ha invece sottolineato il felice incontro tra agricoltura e salvaguardia dell’ambiente concretizzatosi proprio nella nascita dell’oasi.

Presenti alla cerimonia anche l’assessora regionale Rosa Barone e il sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo D’Arienzo, il Prof. Massimo Monteleone, ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee, in rappresentanza dell’Unifg e il professor Gianfranco Piemontese, consigliere della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in rappresentanza dell’ente.



Pubblicato il 17 Ottobre 2023