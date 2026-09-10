Oltre 150 fisioterapisti al 3° Congresso dell’OFI Foggia

Vertigini, disturbi dell’equilibrio e riabilitazione vestibolare hanno riunito a Vieste 156 fisioterapisti per la terza edizione del Congresso dell’OFI Foggia, organizzato il 5 e 6 settembre all’Hotel I Melograni in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia. Due giornate nelle quali la formazione teorica si è alternata alle esercitazioni pratiche e al confronto professionale, con particolare attenzione agli strumenti utilizzati nella valutazione e nel trattamento dei pazienti. Il tema scelto per l’edizione 2026, “Riabilitazione vestibolare e disturbi dell’equilibrio: valutazione e trattamento”, ha portato al centro del programma la gestione delle vertigini e delle alterazioni dell’equilibrio, approfondendo sia gli aspetti clinici sia quelli più direttamente legati alla pratica riabilitativa. Le sessioni sono state condotte da Erasmo Galeno, Firas Mourad e Fabrizia De Falco, che hanno affrontato i diversi passaggi della presa in carico del paziente alternando contenuti teorici, ragionamento clinico ed esercitazioni. Una parte consistente del lavoro è stata riservata alla valutazione funzionale, alla stabilità dello sguardo, all’equilibrio statico e dinamico e alle tecniche di riabilitazione vestibolare, senza trascurare la gestione della Vertigine Parossistica Posizionale Benigna. L’obiettivo è stato quello di mettere a disposizione dei partecipanti strumenti utilizzabili nella pratica quotidiana e costruiti sulle evidenze scientifiche disponibili.

Alle due giornate hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni professionali e accademiche, tra cui il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti Piero Ferrante e, per l’Università degli Studi di Foggia, Andrea Santamato, Angela Bruna Maffione e Orsola Maria Stella Furno, con uno spazio dedicato anche al rapporto tra formazione universitaria e attività professionale.

Proprio su questo fronte sono stati consegnati i riconoscimenti promossi insieme all’Università di Foggia. Per il Premio Miglior Tutor Clinico il primo posto è andato ad Andrea Riefolo, seguito da Marcello Chinni e Arianna Labellarte, mentre per il Premio Miglior Tesi di Laurea il riconoscimento principale è stato assegnato a Michele Arciuolo, davanti a Rosa Popolo e Silvia Salemme.

I premi hanno richiamato l’attenzione sul ruolo della formazione clinica e sul lavoro dei professionisti che accompagnano gli studenti durante il percorso universitario, mettendo in relazione l’apprendimento accademico con le competenze richieste nell’attività quotidiana.

«Il 3° Congresso dell’OFI Foggia ha rappresentato un momento di particolare rilevanza per la nostra comunità professionale – dichiara il Presidente dell’OFI Foggia, Giulio Conticelli –. La partecipazione registrata e la qualità dei contributi presentati confermano il forte interesse dei fisioterapisti verso percorsi di aggiornamento capaci di coniugare evidenze scientifiche, competenze cliniche e applicazione pratica.Come Ordine riteniamo fondamentale continuare a investire in iniziative che favoriscano la crescita culturale e professionale dei nostri iscritti e, al tempo stesso, rafforzino il ruolo della fisioterapia all’interno dei percorsi di cura e del sistema sanitario. Queste giornate sono state anche un’occasione preziosa per creare relazioni, condividere esperienze e sviluppare una visione comune sulle nuove sfide della professione.



Pubblicato il 10 Settembre 2026