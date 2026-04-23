Oltre 11 milioni di Italiani ascoltano audiolibri

(Adnkronos) – Il mercato degli audiolibri in Italia chiude il primo quinquennio di monitoraggio NielsenIQ per Audible con un bilancio solido, raggiungendo nel 2026 la quota di 11,6 milioni di ascoltatori. Questo dato riflette una crescita del 2% su base annua e un incremento complessivo del 16% rispetto al 2021, consolidando un'abitudine che per molti è diventata quotidiana. La frequenza di fruizione vede oggi il 28% degli utenti impegnato nell'ascolto almeno una volta a settimana, superando il 22% di chi vi accede mensilmente. La sessione media si attesta sui 27 minuti, una durata che si incastra perfettamente nelle attività di multitasking: se il 45% degli italiani preme play per rilassarsi, il 58% lo fa per ottimizzare il tempo quando mani e occhi sono impegnati in altre mansioni. Il profilo dell'ascoltatore tipo è marcatamente giovane e femminile, con le donne delle generazioni GenZ e Millennials, in particolare nella fascia 25-34 anni, a guidare i consumi. Questo target, concentrato prevalentemente nelle regioni del Sud, non vede l'audiolibro come un sostituto del volume cartaceo, bensì come un complemento necessario. Le statistiche evidenziano infatti una forte complementarità tra i formati: il 56% degli intervistati ha ascoltato un'opera già letta in precedenza, mentre il 50% ha compiuto il percorso inverso. Notevole è l'impatto sul mercato editoriale tradizionale, dato che il 52% del campione ha acquistato almeno un libro dopo averne fruito in versione audio, e il 39% utilizza la piattaforma per monitorare le ultime uscite e scoprire nuovi autori. L'orientamento dei gusti narrativi nel 2026 premia la fantascienza e il fantasy, scelti dal 28% del pubblico, seguiti a breve distanza dai thriller al 26% e dalla narrativa letteraria al 25%. La scelta del titolo è guidata principalmente dalla tematica (61%) e dal genere di appartenenza (60%). Emerge inoltre un interesse specifico per le espansioni degli universi narrativi: circa un quarto degli utenti è attratto da spin-off, prequel e sequel legati a film o serie tv. In questo ambito, il 61% cerca trame inedite con i propri personaggi preferiti, mentre il 39% preferisce approfondire le figure secondarie, confermando come l'audiolibro sia diventato uno strumento essenziale per dilatare gli orizzonti delle storie più amate.

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Pubblicato il 23 Aprile 2026