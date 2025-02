Olly rinuncia all’Eurovision, la consegna del Tapiro d’oro: “Non è per l’autotune”

(Adnkronos) – "Non vado perché ho già il mio tour". Così Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, accoglie il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia dopo aver rinunciato all'Eurovision Song Contest. A Striscia la notizia di oggi 24 febbraio è Valerio Staffelli a consegnare il Tapiro d’oro a Olly, dopo che in molti hanno pensato che la vittoria del Festival di Sanremo sia stata più merito della manager Marta Donà che suo. "Marta si merita il successo perché è una brava professionista: si impegna tanto e quindi ha avuto tanti grandi risultati", spiega Olly. Quando Staffelli gli chiede se abbia rinunciato all’Eurovision perché lì non avrebbe potuto usare l’autotune, dichiara: "Se fosse per questo motivo l’avrei detto: non vado perché ho già il mio tour, con tanta gente che vuole sentirmi". Infine, l’inviato fa notare al cantante che sul web l’hanno accusato di aver realizzato il videoclip di 'Balorda nostalgia' copiandolo da quello – di due anni prima – di un altro artista, Federico Pecci de I Mal Viventi. "Non ne so nulla. Il video non è farina del mio sacco: ho letto il copione e ho accettato perché spaccava", risponde Olly, mimando con le mani il saluto di Vittorio Brumotti. Ma quando Staffelli glielo fa notare, il cantante non sembra felice dell’associazione e modifica subito il gesto. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Febbraio 2025