Oliviero Toscani, condizioni gravi ma stabili: prognosi resta riservata

(Adnkronos) – Sono sempre gravi ma stabili le condizioni cliniche del fotografo Oliviero Toscani, 82 anni, che si trova ricoverato dal primo pomeriggio di venerdì 10 gennaio nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cecina (Livorno). La prognosi resta riservata, fanno sapere fonti sanitarie all'Adnkronos. Nella mattina di venerdì 10 gennaio, Toscani ha lasciato in ambulanza accompagnato dalla moglie Kirsti, la sua casa di Casale Marittimo in provincia di Pisa per il pronto soccorso dell'ospedale di Cecina, che dista una decina di chilometri. I medici hanno accertato un quadro clinico particolarmente grave e complesso, da richiedere l'immediato ricovero in rianimazione. Fotografo irriverente e geniale che in cinquant'anni di carriera, con le sue campagne pubblicitarie (celebri e controverse quelle per Benetton), ha rivoluzionato il mondo della comunicazione, Toscani aveva rivelato il suo calvario l'estate scorsa: "Ho una malattia incurabile, non so quanto mi resta da vivere", aveva detto in un'intervista al "Corriere della Sera" il 28 agosto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Gennaio 2025