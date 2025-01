Oliviero Toscani, 3 mogli e 6 figli: con Kirsti per 50 anni

(Adnkronos) –

Oliviero Toscani, morto oggi all'età di 82 anni, ha avuto tre mogli e sei figli: l'ultima, accanto a lui fino alla fine, è Kirsti Moseng, 80 anni, ex modella norvegese, nonché sua agente. Si sono conosciuti più di mezzo secolo fa e non si sono più lasciati. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Rocco, Lola e Ali. Il fotografo incontrò la sua Kirsti per la prima volta a Milano. L'aveva vista su una copertina della rivista "Vogue" e la scelse per un servizio di moda. "Dopo averla vista dissi alla mia ragazza di allora 'questa sarà mia moglie'", ha raccontato in un'intervista, e poco dopo riuscì a conquistarla. Lei aveva 24 anni, lui 26 e da allora non si sono mai più separati. Raramente il celebre fotografo ha parlato del suo passato sentimentale. In un'intervista al "Corriere della Sera" risalente al 2016, aveva però raccontato: "La prima volta ero troppo giovane, avevo 23 anni. Brigitte era incinta, ci conoscevamo poco, ed è nato il mio primo figlio, Alexandre. Poi, sono stato sei anni con una svedese, Agnete, abbiamo avuto due figli, Olivia e Sabina". —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Gennaio 2025