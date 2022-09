Olio di lentisco, elisir di lunga vita?

Nelle grandi città non esiste marciapiede o incamminamento pedonale che non sia deturpato da macchie nerastre circolari della grandezza d’un orologio da polso. Si tratta di una singolare forma d’inquinamento prodotta dalla deplorevole abitudine della gente di liberarsi delle gomme da masticare ‘esauste’ sputandole a terra. La nascita della moderna gomma da masticare si deve a William Semple, il quale la brevettò il 28 dicembre 1869. Questo infausto prodotto, però, ha origini ben più lontane : Le prime tracce di un simile uso della gomma naturale risalgono ai Maya, i quali masticavano abitualmente palline di gomma ; Chicle è infatti il nome in lingua nahuatl della pianta (Manilkara chicle) dalla quale si estrae. Prima dell’invenzione di Semple, in Europa si usava masticare la resina del lentisco, che esercita un’azione benefica sul cavo orale poiché rassoda le gengive e purifica l’alito. Questa resina è detta anche ‘Mastice di Chios’, per essere l’isola greca il luogo di produzione della resina di lentisco di maggior pregio (con essa si prepara un liquore aromatico – il Mastìka – dalle apprezzate funzioni digestive). Sul Mastice di Kios la leggenda racconta che Sant’Isidoro, dopo la conversione al cristianesimo, dovette rifugiarsi a Kios dove visse e morì in solitudine con la sola compagnia di un arbusto di lentisco che dopo la sua morte iniziò a versare lacrime di resina… Dal lentisco si ricavano ingredienti impiegati nell’industria dei profumi, degli aromi, dei farmaci e dei prodotti cosmetici. In passato dalla drupa del lentisco (frutto commestibile e dal sapore simile all’uva passa) si ricavava ‘l’olio dei poveri’. Ad esso si faceva largo ricorso nei periodi di carestia e in occasioni di scarso raccolto dagli olivi ; e con l’olio di lentisco i commercianti disonesti allungavano l’olio d’oliva. Un olio di ripiego, allora ? Può darsi, ma forse c’è qualcos’altro : In un suo libro (‘Blue Zone’) Dan Buettner riporta i risultati di una ricerca relativa alle zone della terra dove la popolazione si presenta più longeva. Ebbene il divulgatore statunitense individua nella Sardegna una di queste zone giungendo alla conclusione che gli ultracentenari sardi sono tutti accomunati dall’abitudine alimentare di consumare olio di lentisco. Ancora nella prima metà del Novecento il Pistacia lentiscus, questo il nome scientifico del lentisco, era di casa in Puglia. Visto che qui da noi non riusciamo a liberarci della Xylella, non sarà forse il caso di rilanciare il lentisco, che invece ne è immune? A questa pianta viene riconosciuto il merito di rigenerare il terreno dove si sviluppa per effetto del rilascio di determinate sostanze chimiche. Affiancando un lentisco ad ogni cultivar d’ulivo dimostratosi resistente alla ‘sputacchina’ si potrebbe accelerare l’auspicato rilancio agricolo del Salento.

Italo Interesse

