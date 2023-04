Olio: Accademici della cucina a lezione di cultivar

(Adnkronos) – Marzo, mese della cultura, ha visto riuniti gli Accademici della cucina della Delegazione Roma Eur e un buon numero di ospiti in una conviviale particolare, per un tema di grande attualità quale l’olio d’oliva. La sommelier dell’olio Erminia Mesiti Vermiglio ha tenuto un mini-corso incentrato sull’avvicinamento a questo prezioso alimento. Attraverso un percorso sensoriale volto a scoprirne le caratteristiche e le virtù, con una degustazione al buio tesa a far conoscere come cambia il sapore di un piatto a seconda delle cultivar, si è avvalsa del supporto di slides delle oltre 500 tipologie presenti in Italia. L'apprendimento delle tecniche di degustazione e valutazione ha riguardato l’assaggio di quattro oli diversi, scelti in base al fruttato e agli abbinamenti, e si è conclusa con l’espressione di una valutazione personale anonima. La sommelier olearia – invitata dalla consultrice Tiziana Marconi Martino de Carles, che con entusiasmo ha ideato e per l’occasione organizzato l’evento nella veste di Simposiarca – ha accennato al suo libricino 'Viaggio itinerante di una Bruschetta vanitosa e intrigante', illustrato dalla pittrice Marisa Catalano. L’edizione, rivolta ai bambini, è parte integrante di un progetto presentato già in alcune scuole, al fine di diffondere la conoscenza e l’uso dell’olio di oliva sin dall’infanzia e arginarne l’attuale regressione. La giornata – trascorsa al ‘Resort La Cascina’ Tor San Lorenzo, circondato da un uliveto di 800 piante – si è conclusa con un omaggio accademico consegnato dal Delegato di Roma Eur Claudio Nacca alla relatrice. Tra i presenti la Delegata di Roma Appia e Accademici di altre Delegazioni. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Aprile 2023