Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Gibelli (Fnm): “Nuovo progetto per integrazione trasporto ferro e gomma”

(Adnkronos) – "La regione Lombardia ha voluto attraverso una riorganizzazione, integrare la mobilità su ferro con quella su gomma. Questa sfida vuole toccare tutti gli aspetti dei servizi, delle smart road nelle smart land. Le discussioni che facciamo sono figlie di questa scelta, che vuole unire le tangenziali al trasporto ferroviario. La smart land lombarda sarà un luogo dove i cittadini in base alle informazioni a loro disposizione potranno decidere al meglio come muoversi". Lo ha detto Andrea Gibelli, presidente Fnm intervenendo all'evento 'Verso le olimpiadi 2026: il futuro si fa strada' nel corso del quale sono state presentate le tre nuovi progetti per il futuro della mobilità lombarda. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Maggio 2023