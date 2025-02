Olimpiadi, la “Fiamma” passerà da Foggia il primo gennaio 2026

La Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano – Cortina passerà dalla città di Foggia il Primo gennaio 2026. Contrariamente alle notizie sommarie diffuse in questi giorni, dopo le interlocuzioni avvenute tra l’amministrazione comunale, per il tramite dell’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta, e la Fondazione Milano-Cortina, si è giunti alla definizione del percorso che vedrà il coinvolgimento attivo della città.

“Festeggeremo Capodanno nel migliore dei modi – dichiarano la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore Di Molfetta -. Il viaggio della Fiamma Olimpica è uno degli eventi più iconici dei Giochi, in quanto ne annuncia l’arrivo in Italia ed invita tutti i cittadini ad esserne partecipi. La Fiamma Olimpica suscita nelle persone sentimenti di orgoglio e di appartenenza, favorendo la condivisione dei valori olimpici e dello sport in generale. Si tratta di una magnifica opportunità per mostrare la bellezza del nostro territorio al mondo intero attraverso i nostri paesaggi, la nostra cultura e le nostre tradizioni”.

Durante il tragitto, saranno 10.001 i tedofori coinvolti, che percorreranno circa 250/300 mt a testa. “Prevediamo – spiega l’assessore – il coinvolgimento di circa 20 tedofori per il passaggio in città. Ma non saranno solo loro i protagonisti: infatti saranno previste delle manifestazioni che precederanno l’arrivo e animeranno tutto il percorso, un’occasione imperdibile per promuovere tanto Foggia quanto tutta la provincia. Lo sforzo organizzativo sarà importante e coinvolgerà direttamente la Fondazione Milano Cortina e tutta l’amministrazione oltre che l’intera comunità foggiana”. Nei prossimi giorni sarà siglata la convenzione e si entrerà nel vivo dell’organizzazione.

La Fiamma partirà ufficialmente il 6 dicembre 2025 e per 63 giorni percorrerà 12.000 km attraversando tutta l’Italia. “Un viaggio indimenticabile – conclude la sindaca Episcopo -, che risalderà i valori dello sport. E Foggia sarà protagonista di questo evento unico”.



Pubblicato il 15 Febbraio 2025