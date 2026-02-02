Auto e Moto

Olimpiadi: Autostrade per l’Italia lancia campagna “quanta strada abbiamo fatto insieme” per Milano Cortina 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Autostrade per l’Italia avvia la campagna di comunicazione dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con il concept “Quanta strada abbiamo fatto insieme”. L’iniziativa accompagnerà l’intero periodo dei Giochi, raccontando il viaggio come esperienza collettiva e le autostrade come infrastrutture che collegano persone, territori e comunità alle sedi olimpiche e paralimpiche. Il messaggio chiave, “Quanta strada abbiamo fatto insieme”, richiama il cammino compiuto nel tempo e i valori comuni tra Autostrade per l’Italia e lo sport: impegno, determinazione e senso di responsabilità. Valori che, secondo l’azienda, riflettono lo spirito olimpico e paralimpico e si ritrovano quotidianamente nel lavoro di chi opera lungo la rete infrastrutturale. 
—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

MV AGUSTA presenta Rush Titanio

14 minuti fa

CHERY sbarca in italia, debutto a giugno con gamma ibrida

15 minuti fa

Arriva il nuovo INEOS Grenadier MY2026

15 minuti fa

Ultime sessioni invernali per la nuova Jaguar GT elettrica

15 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio