(Adnkronos) – Strage in Olanda: diverse persone sono rimaste uccise in una sparatoria in un'aula dell'università di Rotterdam. Lo ha reso noto la polizia olandese, secondo cui un 32enne è stato fermato in relazione alla sparatoria. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Settembre 2023