Ok del Consiglio regionale al Bilancio di previsione per il 2021

Dopo una lunga discussione, all’una e quaranta di notte, il Consiglio regionale pugliese ha approvato la legge per la formazione del bilancio di previsione 2021 e il bilancio pluriennale 2021-2023. Una manovra economico-finanziaria, la prima dell’XI legislatura, che riguarda complessivamente circa 1 miliardo e 150 milioni di euro, “con cui – ha commentato il presidente della Regione, Michele Emiliano – proviamo a superare la grande crisi causata dalla pandemia, mantenendo fermi tutti i servizi pubblici, tenendo basse le tasse, alleggerendo il carico fiscale per le famiglie numerose e per diverse categorie di operatori economici”. Un bilancio che è stato occasione per aggiungere al voto favorevole dei gruppi di maggioranza di centrosinistra anche quello dei consiglieri del “Movimento 5 Stelle”. Infatti, la Capogruppo pentastellata Grazia Di Bari nella dichiarazione di voto ha osservato: “Oggi ci troviamo davanti un bilancio diverso ed è la prima volta in sei anni”. Quindi, il M5S pugliese pur non facendo ancora parte ufficialmente della maggioranza di governo che sostiene il presidente Emiliano in Consiglio di fatto in aula è in piena sintonia con la coalizione di centrosinistra. Tra le poste di bilancio su cui si è registrata addirittura l’unanimità tra i Gruppi consiliari figurano i 4 milioni di euro come ristoro per la categoria degli ambulanti. E questi vanno da quelli che operano prevalentemente in fiere, sagre, eventi sportivi a quelli che si occupano del commercio di prodotti alimentari, bevande, tessili, abbigliamento, calzaturiero, fino ai fioristi, che sono – come è noto – tra le categorie più colpite dalla pandemia. “Un Bilancio coraggioso che – per il Capogruppo del Pd in Consiglio, Filippo Caracciolo – rimette al centro dell’attenzione pubblica e politica, il bisogno delle persone”. “Il provvedimento che abbiamo approvato – ha commentato infatti Caracciolo – riaccende la speranza, quella speranza che fa vedere in fondo al tunnel non solo la luce che si vuole raggiungere dopo l’angosciante buio epidemico che ancora ci avvolge, ma anche la speranza di dar vita ad una vera e propria nuova dimensione sociale”. Invece, per il Capogruppo regionale della Lega, Davide Bellomo, trattasi di un “Bilancio deludente” che “scrive una deprimente pagina politica”. Difatti, ha spiegato Bellomo, “se da un lato ci sono i conti che non tornano, soprattutto sulla Sanità, dall’altro abbiamo assistito al puro trasformismo del ‘Movimento 5 Stelle’, passato dall’ibrido di qualche giorno fa a parte organica della maggioranza di centrosinistra”. E – ha commentato il Capogruppo leghista – “quelli che urlavano al mondo di essere nati come forza ‘antisistema’ oggi invece nel sistema ci entrano a piene mani, approdando alla corte di Michele Emiliano”. “Noi come Lega e centrodestra – ha poi dichiarato Bellomo – continueremo a fare le nostre battaglie, mantenendo la barra dritta e lavorando solo nell’interesse dei pugliesi e non nel nome di accordicchi, patti, tartufate e intese sottobanco”, evidenziando di aver, per tutta la seduta di bilancio, più volte denunciato tutte le storture e le incongruenze di una manovra che, tra mance, mancette, regali e norme creative, non tiene in considerazione il delicato capitolo sulla Sanità e le vere emergenze della nostra regione”. Infatti, ha rilevato inoltre Bellomo, “non a caso, nelle stesse ore in cui è arrivato in Aula il bilancio previsionale, le Asl pugliesi hanno chiuso i propri bilanci con un passivo di circa 300 milioni di euro”. Un disavanzo che – sempre secondo lo stesso Bellomo – non è stato minimamente contabilizzato e inserito nel bilancio regionale. E ciò significa che sarà necessario un assestamento e che le risorse previste per l’intero settore sanitario non potranno essere distribuite a causa di questo buco finanziario. Quindi, ha concluso il Capogruppo pugliese del partito di Matteo Salvini, “noi vi aspetteremo al varco, dimostrando con i fatti che un simile bilancio è inutile perché dovremo riscriverlo in assestamento”. Invece, hanno esultato gli esponenti pugliesi del M5S,Grazia Di Bari, Rosa Barone, Cristian Casili e Marco Galante, dopo la bocciatura in consiglio regionale dell’emendamento con cui il consigliere Fabiano Amati (Pd) chiedeva di sopprimere il comma 4 dell’art 7 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021 – 2023. Il comma recepiva l’emendamento del M5S approvato durante la discussione del Bilancio in I Commissione con cui viene soppresso il passaggio ad Aqp della risorsa irrigua dei Consorzi di Bonifica commissariati. Infatti, per il M5S, ilpassaggio ad Aqp della gestione della risorsa irrigua avrebbe determinato per gli agricoltori pugliesi un salasso insostenibile sul costo dell’acqua. Per i pentastellati pugliesi, come accade nelle altre regioni dove si sono registrate buone pratiche, l’acqua per usi irrigui deve essere gestita dagli agricoltori stessi. Tra i provvedimenti approvati, oltre ai 10 milioni di euro ai Consorzi di bonifica per garantirne la sopravvivenza ed ai 4 milioni di euro già citati, a titolo di ristoro per gli ambulanti, figura anche quota di cofinanziamento di 250 milioni di euro della spesa comunitaria; 35 milioni per la Sanità ad integrazione del Fondo sanitario nazionale; 21 milioni alla Protezione civile per l’emergenza Covid, di cui un milione servirà per l’acquisto di nuove ambulanze e 200 milioni di euro per la programmazione straordinaria di contributi agli investimenti delle Amministrazioni pubbliche pugliesi, destinati ad interventi di manutenzione straordinaria, di miglioramento tecnico-funzionale e di riqualificazione di opere pubbliche cantierabili con assoluta urgenza. “Una misura (quest’ultima) – ha sottolineato il vicepresidente e assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese – che considera la particolare congiuntura economica conseguente alla pandemia e che vuole contrastare le ricadute occupazionali negative, rilanciando la ripresa economica e occupazionale”. Mentre il trasporto pubblico locale potrà contare su circa 140 milioni di euro (6 milioni di euro in più rispetto al 2020) da sommare ai 390 milioni circa a carico dello Stato. Significativo lo sforzo finanziario per rafforzare la Protezione Civile regionale che, per l’impegno sul fronte del contrasto alla pandemia, ha visto passare lo stanziamento a 21 milioni di euro, rispetto ai 14 dell’anno che sta finendo. Stanziati per il 2021 al sistema dell’istruzione 7 milioni di euro per borse di studio universitarie e 9 milioni per il diritto allo studio. Una manovra finanziaria, quella appena approvata dalla Regione Puglia, che con il definitivo passaggio in Aula di ieri notte, ora passerà alla prova dei fatti che, al di là degli elogi, delle esultazioni, delle critiche e polemiche politiche, dimostreranno in concreto la bontà o meno dell’azione di governo.

Giuseppe Palella

