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Oikonomou muore in incidente stradale, ex difensore Bologna e Cagliari aveva 33 anni

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(Adnkronos) –
Lutto nel mondo del calcio. Oggi, lunedì 1 giugno, è morto a soli 33 anni l'ex difensore di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria, Marios Oikonomou, per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto a Giannina, sua città natale, lo scorso 24 maggio. A dare il triste annuncio la Federcalcio greca. "Il Presidente della Federazione Calcistica Ellenica, Makis Gagatsis, il Segretario Esecutivo Domna Tsioni e i membri del Comitato Esecutivo della Federazione esprimono il loro profondo dolore e le sincere condoglianze alla famiglia e ai cari di Marios Oikonomou, scomparso prematuramente all'età di soli 33 anni".  "Il defunto si è distinto nel corso della sua carriera calcistica non solo per la sua presenza in campo, ma anche per la sua etica, la sua professionalità e il suo sorriso, elementi che gli hanno fatto guadagnare l'apprezzamento e il rispetto di compagni di squadra, allenatori e tifosi. Marios Oikonomu ha collezionato sei presenze con la Nazionale, mentre a livello di club ha militato in importanti squadre in Grecia, Italia e Danimarca, lasciando il segno nel calcio greco ed europeo. Nello specifico, in Grecia ha giocato per Pas Giannina, Aek Atene e Panaitolikos, mentre in Serie A ha vestito le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria. Dal 2020 al 2022 ha giocato in Danimarca con il Copenhagen. Buon viaggio, Marios…" Oikonomou si trovava in terapia intensiva da una settimana. Secondo quanto ricostruito dai media greci, si è trattato di un violento scontro tra la sua moto e un'auto guidata da un uomo di 63 anni. I soccorsi sono stati tempestivi con gli operatori che hanno trasportato subito l'ex calciatore nell'ospedale Hatzikostas per un intervento chirurgico d'urgenza a causa delle gravi lesioni cranio-encefaliche. Dopo una settimana in terapia intensiva, è arrivata la conferma della sua scomparsa a 33 anni. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Giugno 2026

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