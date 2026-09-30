“Ogni stramaledetta domenica”: approvata la raccolta dei rifiuti sette giorni su sette

“Un consiglio comunale partito malissimo in cui si parlava di messaggi whatsapp e accuse personali, si sta trasformando in un luogo di dibattito utile e pragmatico”. Francesco Strippoli, consigliere comunale del M5s, temeva forse che l’assise di ieri non si svolgesse a causa dello scontro in aula fra il socialista Mino Di Chiara e la sua maggioranza, compresa la sindaca. I forti momenti di tensione si sono verificati dopo l’estromissione di Luigi Iorio dalla giunta nel momento cruciale dell’approvazione del Piao. Una scelta che, come ha avuto modo di spiegare la sindaca in questi giorni, deriverebbe dal fatto che il delegato non avesse più una rappresentanza in consiglio. La solidarietà partitica espressa da Di Chiara non ha comunque fermato il consiglio comunale.

È stata approvata con 27 voti favorevoli, nessun contrario né astenuto, la mozione per la raccolta dei rifiuti sette giorni su sette proposta dal consigliere Strippoli. “Una stortura che vige dal 2012”, cioè da quando il servizio è passato dall’azienda Amica ad Amiu. Quanto avvenuto dopo l’ha ricordato il consigliere Mario Cagiano, a proposito dell’infinita sequenza di proroghe del contratto di servizio rispetto al quale nulla cambiava né poteva mutare.

“Centimetro dopo centimetro portiamo miglioramenti alla raccolta rifiuti”, diversamente si “sprofonda”. Parole di Strippoli che ha citato il film “Ogni stramaledetta domenica” e ha fatto riferimento anche al piano industriale del Comune, il “padre” dei contestati cassonetti intelligenti, concepiti e finanziati così come li vediamo oggi.

“In altre parti d’Italia in cui vige la raccolta con i cassonetti di strada, non solo a Bari, ma anche in città del Lazio e dell’Emilia, si opera anche la domenica: perché a Foggia no? Assurdo, proprio quando ci sono più turisti, pendolari, quando ci si riunisce di più per il pranzo: che immagine diamo della città?”. Nell’illustrare la mozione, ha aggiunto che lo stato attuale non danneggia solo la città ma crea problemi anche fra gli operatori Amiu in quanto il turno del lunedì “è quello che nessuno vorrebbe svolgere”.

La maggioranza del campo largo, che ha ovviamente votato a favore, è sembrata un po’ perplessa circa il fatto di non essere stata completamente coinvolta nell’operazione di raccolta firme, propedeutiche all’iniziativa in aula, dal Pd a Con. Ma non si è espressa completamente sul punto lasciando spazio alle precisazioni di Nunzio Angiola. Delle schermaglie fra il consigliere di “Cambia” e Strippoli si sono accese via social prima del consiglio.

Angiola ha rivendicato la primogenitura della mozione ed è ritornato in aula per dire che certe idee “vanno discusse in aula”, che lui in persona varie volte ha focalizzato l’attenzione sul tema. In ogni caso, non si è perso in lunghe chiacchiere su questioni di principio e ha ribadito che il problema dei cassonetti sporchi e stracolmi non riguarda solo il giorno di festa; che la diminuzione dei cassonetti è stata del 46% mentre, di conseguenza, è aumentata la distanza fra i bidoni e chi deve conferire l’immondizia.

Altro tema emerso è stato quello della raccolta e del conferimento. Il consigliere Mancini si chiedeva se potessero essere dirottati altrove una volta raccolti. “Passo Breccioso lavora la domenica solo per Foggia”, ha detto l’assessora Aprile, che sta anche approntando con gli uffici un piano per il “porta a porta” in alcune zone di Foggia.

Dunque una raccolta sette giorni su sette ma “senza aumento Tari e utilizzando le economie interne del servizio”. In base al calcolo effettuato, quel giorno in più costerebbe 190mila euro a fronte di 22 milioni di contratto. Così nella versione di Strippoli che ha però accolto l’emendamento del consigliere Mainiero e dell’opposizione: nessun aumento di Tari ma maggior numero di cassonetti. Tutto questo a costo zero? “Nulla si può fare a costo zero- ha spiegato l’assessora Aprile- questo sarà un costo che dovrà essere contabilizzato e che andrà compensato”.

Angiola si è mostrato scettico (al netto del suo voto favorevole) circa la messa in pratica di questa mozione emendata e sulla reale possibilità del gruppo pentastellato di incidere nelle decisioni. Si è tornati su criticità pregresse come quelle delle grate sui cassonetti che scoraggiano anche quelli di buona volontà- ha detto Giovanni Quarato- o dell’informazione carente appena inaugurati.

Si registra, forse per la prima volta dall’esordio del campo largo, il caso di una mozione approvata dopo aver accolto un emendamento della minoranza. Claudio Amorese, capogruppo di Fdi, ribadisce i termini dell’approvazione, ovvero senza aumento Tari e con il “ripristino di tutte le postazioni di cassonetti eliminati dai bidoni intelligenti, senza informare né coinvolgere i cittadini e che hanno generato un grave disservizio”. Ad oggi, “il servizio di raccolta di rifiuti non è efficiente né decoroso, in particolare rispetto a quanto ci costa. Monitoreremo se l’amministrazione comunale e soprattutto Amiu daranno seguito a questo indirizzo”.

Paola Lucino



Pubblicato il 30 Settembre 2026