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Oggi i funerali di Alex Zanardi a Padova: persone in coda da ore, la sua handbike sull’altare

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(Adnkronos) – Già centinaia di persone nella grande basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova per i funerali di Alex Zanardi di oggi, martedì 5 maggio. Accanto ai gonfaloni di Padova e di Noventa Padovana, dove abitava da vent’anni, anche quello di Bologna, la sua città di origine. Sull’altare è esposta la sua handbike. Il feretro sarà accompagnato dai ragazzi di Obiettivo Tre, l’associazione che aveva creato per aiutare gli atleti paralimpici. Tra i volti noti, già arrivati in chiesa Stefano Domenicali e Ivan Zazzaroni. All’esterno è stato montato un maxischermo per permettere di seguire la cerimonia che sarà officiata da don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, e da don Federico Lauretta, l’abate di Santa Giustina. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Maggio 2026

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