Oggi bis di Cerno su Rai2, voci su ‘sorpresa’ a ‘Bellamà’

Bis di Tommaso Cerno oggi su Rai2. Dopo la seconda puntata di '2 di picche', che andrà in onda alle 14 sulla seconda rete Rai, il giornalista – a quanto apprende l'Adnkronos – dovrebbe fare un'incursione in apertura a 'Bellamà'.  Agli Studi Fabrizio Frizzi, da dove va in onda il programma di Pierluigi Diaco (oggi posticipato alle 15.50 per lasciare spazio alla seconda tappa della Tirreno-Adriatico), c'è grande fibrillazione e la band In Fieri sarebbe stata allertata per una sorpresa musicale che potrebbe vedere protagonista Cerno, lanciato in una dimensione sempre più pop.  
Pubblicato il 10 Marzo 2026

