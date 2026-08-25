‘Offro 5 euro perchè il Vittoriale è di tutti’: la gara di solidarietà dopo la tempesta

(Adnkronos) – "Sono povero, ma offro cinque euro della mia pensione perché questo meraviglioso parco possa tornare a splendere in tutta la sua bellezza". È un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, quello compiuto da un anziano lombardo che ha scelto di sostenere il Vittoriale degli Italiani dopo i gravi danni provocati dal maltempo. La sua donazione è arrivata in risposta all’appello lanciato dal presidente della Fondazione, Giordano Bruno Guerri, che ha invitato cittadini, privati e aziende a partecipare, attraverso il mecenatismo dell’Art Bonus, alla rinascita del complesso monumentale di Gardone Riviera, nel Bresciano, che custodisce la casa-museo di Gabriele d'Annunzio. A pochi giorni dal lancio dell’iniziativa, la risposta dei piccoli donatori ha già permesso di raccogliere oltre 7.000 euro. Una cifra ancora lontana dai 5 milioni di euro di danni stimati, ma significativa per la provenienza delle offerte: a contribuire, almeno per il momento, sono soprattutto cittadini e piccoli risparmiatori, persone che hanno scelto di destinare una parte dei propri risparmi alla tutela di un patrimonio che considerano di tutti. "Il Vittoriale è un patrimonio di tutti e oggi chiediamo a tutti di aiutarci a proteggerlo e restituirlo integro al futuro", ha sottolineato Guerri presentando l’appello. Ora, però, l’attenzione si rivolge anche alle aziende, dalle quali la Fondazione si aspetta contributi più consistenti per poter affrontare un intervento di recupero particolarmente oneroso. La violenta ondata di maltempo del 17 luglio ha infatti lasciato ferite profonde nel complesso creato da d’Annunzio. Tra i simboli più colpiti c’è la Regia Nave Puglia, dove è stato spezzato l’albero maestro. Danni sono stati registrati anche al Laghetto delle Danze, alle storiche balaustre, alle opere di scarico delle acque. Nelle Vallette sono stati sradicati 31 cipressi storici e si sono verificati smottamenti. Alberi caduti e dissesti hanno interessato anche Villa Mirabella e la viabilità storica, mentre altri movimenti del terreno hanno colpito i versanti di Casa Fraole e la zona della prua della Nave Puglia, dove sono necessari interventi urgenti di consolidamento. Il programma di recupero prevede restauri conservativi, consolidamenti statici e idrogeologici, ricostruzione degli elementi danneggiati e ripristino del patrimonio arboreo storico. Un lavoro complesso, necessario per restituire al Vittoriale la piena integrità e consentire ai visitatori di continuare a vivere uno dei luoghi più suggestivi del Garda. "In questo quadro, i cinque euro dell’anziano lombardo assumono un significato che va oltre il loro valore economico. Sono la testimonianza di come anche un piccolo gesto possa diventare parte di una mobilitazione collettiva. La sfida, ora, è trasformare quella solidarietà in una risposta sempre più ampia, capace di coinvolgere anche il mondo delle imprese", ha spiegato Guerri all'Adnkronos. Perché il mecenatismo non è soltanto un aiuto economico, ma "una forma concreta di partecipazione alla tutela della cultura". E al Vittoriale, dopo la tempesta, ogni contributo "può diventare un passo verso il ritorno alla sua bellezza", conclude Guerri. (di Paolo Martini)

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Pubblicato il 25 Agosto 2026