Oasi di Gabbianello, completata la riqualificazione ecologica: 2 milioni per la biodiversità

Completata la riqualificazione ecologica dell’Oasi di Gabbianello, nel Mugello, grazie a un investimento di oltre 2 milioni di euro da parte di Acqua Panna, brand del Gruppo Sanpellegrino. Gli interventi hanno consentito di ampliare del 28% le zone umide, migliorare la gestione dell’acqua e realizzare un nuovo percorso educativo accessibile anche a persone cieche e ipovedenti. Un progetto che punta alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione del territorio, grazie alla collaborazione tra istituzioni, imprese ed enti di ricerca.



Pubblicato il 28 Ottobre 2026