Nvidia, Trump: “Se Jensen Huang tornasse ceo non mi dispiacerebbe. Alice una spia? Non lo so ancora”

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“Non mi dispiacerebbe”. Ha risposto così Donald Trump ai giornalisti che gli chiedevano del possibile ritorno di Jensen Huang come ceo di Nvidia. “Ho buttato lì il nome di Tim Cook, ma Huang ha imparato una grande lezione”, ha aggiunto il presidente Usa.

Quanto ad Alice Huang, la donna con cui l’ex amministratore delegato del colosso dei chip – che nel frattempo sta valutando di riprendersi la carica – aveva una relazione e sospettata di legami con l’intelligence cinese al centro dello scandalo, “non so se fosse una spia. Davvero, non lo so”, ha dichiarato Trump che aveva chiamato Huang per dirli di non cedere. Interpellato sul presunto avvertimento ricevuto dal segretario di Stato Marco Rubio, ha replicato: “Non ho mai sentito nulla del genere. Non ho mai sentito dire che fosse una spia. Ogni volta che c’è una bella donna che viene dalla Cina, dicono che sia una spia”. “Nessuno ha dimostrato che fosse una spia – ha proseguito il presidente su Alice Huang – Jensen non doveva fare quello che ha fatto a livello personale. Ma nessuno ha dimostrato che quella fosse una spia, potrebbe non esserlo”.

Secondo quanto scrive il Washington Post Trump, il cui portafoglio ha registrato migliaia di transazioni azionarie dall’inizio del suo secondo mandato alla Casa Bianca, ha dichiarato operazioni che suggeriscono che alla fine di agosto possedeva azioni Nvidia per un valore compreso tra i 13 e i 62 milioni di dollari. Il quotidiano lo afferma sulla base di un’analisi delle dichiarazioni finanziarie del presidente americano sottolineando che il prezzo delle azioni della società fondata da Jensen Huang è aumentato tra la fine del 2025 e la fine di agosto.

Il Post sottolinea poi che il valore delle azioni di Nvidia possedute da Trump è nettamente superiore ai 615 mila ai 1,3 milioni di dollari di azioni che il tycoon possedeva alla fine di agosto 2024, cioè prima dell’inizio della sua seconda presidenza durante la quale Huang ha goduto di un’enorme vicinanza al presidente, accompagnandolo anche nella missione in Cina lo scorso maggio, viaggiando a bordo dell’Air Force One. “Il presidente non sceglie e scambia le azioni, manager finanziari indipendenti gestiscono il suo portafoglio”: così la Casa Bianca ha risposto alle domande del Post riguardo alle azioni di Nvidia, ribadendo quanto viene detto ogni volta che Trump respinge le richieste di disinvestire. In diverse occasioni infatti lo staff del presidente ha ribadito che i beni del presidente sono in un trust gestito dai suoi figli e che istituzioni finanziarie terze gestiscono in modo indipendente il suo portafoglio azionario.

Argomenti che non convincono i democratici: lo scorso giugno Elizabeth Warren, che si prevede diventerà la presidente della commissione Banche nel Senato a guida democratica dal prossimo gennaio, ha chiesto al segretario al Tesoro Scott Bessent se la Sec dovesse indagare l’acquisto da parte di Trump di un milioni di azioni di Nvidia lo scorso 6 gennaio, vale a dire una settimana prima che il dipartimento del Commercio formalizzasse l’alleggerimento delle restrizioni all’esportazione che interessavano la società di Huang. In particolare, Trump aveva già annunciato a dicembre che Nvidia avrebbe potuto vendere i chip H200 da acquirenti approvati in Cina, con il 25% degli introiti che sarebbero finiti nelle casse del governo Usa.

Il Post sottolinea comunque che molti esperti avvisano che non vi sono prove che siano state infrante leggi sul conflitto di interessi, dal momento che il presidente non deve rispettare lo statuto che invece vieta ai membri dell’esecutivo di partecipare, personalmente e sostanzialmente, in questioni ufficiali che possono avere effetti sui loro interessi finanziari o gli interessi dei loro familiari.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026