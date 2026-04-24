NVIDIA Studio e arte contemporanea: il caso Matteo Mauro

(Adnkronos) – Nel distretto di Lambrate a Milano, il rapporto tra pratica scultorea e innovazione digitale sta definendo nuovi standard per la produzione artistica. La sperimentazione formale, che ha portato le opere di Matteo Mauro nei principali circuiti fieristici europei come Artissima, ARCO Madrid e Miart, trova oggi un supporto fondamentale nell'attivismo tecnologico. Il processo creativo non è più scisso tra materia e bit, ma si evolve in un dialogo costante dove la tecnologia funge da strumento di risposta sociale e critica.

Il cuore tecnologico di questa evoluzione è rappresentato dalla piattaforma NVIDIA Studio, integrata nelle workstation configurate da NextHS. Questo ecosistema combina la potenza di calcolo delle schede grafiche GeForce RTX con driver ottimizzati per le applicazioni professionali di modellazione 3D e grafica, come Blender e la suite Adobe. L'obiettivo primario non è la sostituzione del gesto artistico, ma l'abbattimento dei tempi tecnici di esecuzione. Le GPU GeForce RTX consentono di gestire rendering complessi e simulazioni in tempo reale, permettendo all'artista di operare su progetti ad alta definizione senza le latenze tipiche delle architetture hardware standard. “L’arte, per me, è una ricerca continua, è un dialogo costante tra materia e digitale, che negli anni mi ha portato a sviluppare lavori come le RAW Inscriptions. Ma è anche responsabilità, una risposta sociale e proprio per questo la tecnologia, oggi, va usata con consapevolezza. Credo che la narrativa arte contro tecnologia sia errata, lo dimostrano i più grandi artisti innovatori. Mi piace pensare che se Leonardo fosse vivo oggi non userebbe un pennello, ma un computer.” Ha commentato Matteo Mauro durante la presentazione.

RAW Inscriptions



L'adozione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale e sull'accelerazione hardware permette di recuperare tempo prezioso nella fase di sperimentazione. Le configurazioni hardware utilizzate nello studio milanese sono progettate per garantire la massima stabilità durante i processi di calcolo intensivo, trasformando la potenza computazionale in un mezzo per esplorare nuove frontiere estetiche, come nel caso delle serie RAW Inscriptions. La collaborazione tra l'artista, la galleria Prometeo e il supporto tecnico di NVIDIA sottolinea un approccio consapevole dello spirito culturale, dello "zeitgeist"contemporaneo. In questo scenario, l'innovazione non viene misurata solo in termini di pura potenza di calcolo, ma nella capacità di sostenere la visione creativa riducendo i limiti imposti dalla materia e dai tempi di elaborazione digitale. Per un approfondimento sulle specifiche tecniche delle workstation ottimizzate per il settore creativo, è possibile consultare le configurazioni disponibili su NextHS.

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Pubblicato il 24 Aprile 2026