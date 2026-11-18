(Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di Nvidia non ha alcuna intenzione di reintegrare Jensen Huang al vertice dell’azienda. A chiudere definitivamente ogni spiraglio è stato il nuovo presidente del cda, Harvey Jones, intervenuto martedì in apertura della call sui risultati trimestrali per ribadire che le dimissioni del fondatore sono state accettate all’unanimità e che il tema non sarà oggetto di ulteriori discussioni durante l’inchiesta interna in corso. La presa di posizione arriva a poche ore da un messaggio pubblicato dallo stesso Huang su X, in cui l’ex dirigente si diceva pronto a tornare alla guida del gruppo qualora il board lo avesse ritenuto utile per gli azionisti e per gli interessi degli Stati Uniti, ammettendo al contempo di non aver rispettato gli standard aziendali e promettendo piena collaborazione nelle verifiche.

A rendere insostenibile la permanenza di Huang, dimessosi lo scorso 12 novembre, è uno scandalo che intreccia vita privata e sicurezza nazionale. Secondo quanto emerso, l’ex numero uno avrebbe intrattenuto tre relazioni extraconiugali: due con dipendenti a lui subordinate e una con Alice Huang, figura sospettata di essere un agente dell’intelligence cinese coinvolto nel traffico illecito di semiconduttori, settore su cui lo stesso manager aveva più volte contestato le restrizioni all’export verso Pechino. Mentre una parte del mondo tech continua a definirlo insostituibile e bolla le accuse di spionaggio come una manovra ai suoi danni, l’ex amministratore delegato si prepara a testimoniare davanti al Congresso il prossimo primo dicembre.

Sul fronte politico, Huang ha incassato il sostegno del presidente Donald Trump, suo stretto alleato nell’ultimo anno, il quale ha dichiarato di non essere contrario a un eventuale reintegro, sottolineando come il manager abbia ormai imparato la lezione. Questa vicinanza alla Casa Bianca rischia però di trasformarsi in un boomerang per il produttore di chip. Nvidia ha infatti intensificato le proprie attività di lobbying a Washington, investendo 5 milioni di dollari nel 2025 e altri 4,7 milioni nel 2026, ma i democratici pronti a insediarsi al Congresso hanno già annunciato indagini sui rapporti tra l’amministrazione Trump e i giganti della Silicon Valley, complicando ulteriormente il quadro normativo per l’intero comparto dell’intelligenza artificiale.

Nonostante la tempesta ai vertici, gli osservatori finanziari tendono a escludere che l’uscita di scena di Huang possa far scoppiare la bolla dell’intelligenza artificiale. Nvidia controlla circa il 75 per cento dell’hardware di calcolo necessario al settore, con una domanda che continua a superare l’offerta e accordi infrastrutturali per 500 miliardi di dollari siglati ad agosto con sei istituti finanziari. Resta tuttavia una certa tensione sui mercati alla vigilia della quotazione in borsa di Anthropic, prevista per giovedì e destinata a segnare un record storico: un appuntamento cruciale in cui il produttore di chip è direttamente esposto, avendo accettato di rilevare 10 miliardi di dollari in azioni tramite collocamento privato, che si sommano a un precedente impegno finanziario di pari entità assunto lo scorso anno.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026