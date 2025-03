NVIDIA Project G-Assist: assistente di sistema AI con plugin builder e aggiornamenti DLSS 4

(Adnkronos) – NVIDIA ha annunciato, per mezzi di una nota ufficiale, il rilascio di una versione sperimentale di Project G-Assist System Assistant per gli utenti desktop GeForce RTX tramite la NVIDIA App. Questa funzionalità, operante localmente sui PC RTX AI, è progettata per gestire diverse impostazioni tramite comandi vocali o testuali, dall'ottimizzazione di sistema e giochi alla generazione di grafici delle prestazioni e al controllo di alcune periferiche. G-Assist fornisce analisi e suggerimenti in tempo reale per ridurre i colli di bottiglia, migliorare l'efficienza energetica, ottimizzare le prestazioni di gioco e consentire l'overclocking della GPU. Sviluppatori e appassionati di AI possono ampliare le capacità di G-Assist creando plugin personalizzati. NVIDIA ha reso disponibile un repository GitHub con esempi e istruzioni per lo sviluppo di plugin che gestiscono le periferiche del PC e interagiscono con API di terze parti. G-Assist utilizza la tecnologia NVIDIA ACE, già impiegata nei giochi per animare gli NPC. Parallelamente al lancio di Project G-Assist, NVIDIA introduce diversi aggiornamenti per la sua App, tra cui l'espansione della funzione di override DLSS e nuove opzioni per la personalizzazione della qualità dell'immagine e delle prestazioni. L'aggiornamento aggiunge una funzionalità avanzata all'impostazione DLSS Override – Super Resolution, consentendo agli utenti di selezionare qualsiasi preimpostazione DLSS o personalizzare il ridimensionamento della risoluzione. Inoltre, le impostazioni di ridimensionamento e colore del display sono state integrate nella NVIDIA App, offrendo un'interfaccia più moderna e intuitiva.

NVIDIA sta espandendo il supporto per DLSS 4 con Multi Frame Generation a nuovi giochi come Enlisted, KARMA: The Dark World, The First Berserker: Khazan e Warhammer 40,000: Darktide. Inoltre, DLSS 4 sarà disponibile al lancio di FBC: Firebreak di Remedy Entertainment. Questi aggiornamenti promettono significativi incrementi di performance e miglioramenti visivi per i giocatori GeForce RTX serie 50.

NVIDIA ha ufficialmente rilasciato inoltre RTX Remix, uno strumento per la creazione di mod RTX. Per dimostrarne le potenzialità, i possessori di Half-Life 2 possono scaricare gratuitamente da Steam una demo di Half-Life 2 RTX, che mostra il lavoro della community nel rimasterizzare Ravenholm e Nova Prospekt con illuminazione ray-tracing, texture e modelli migliorati e supporto per DLSS 4. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Marzo 2025