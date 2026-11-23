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Jensen Huang torna Ceo di Nvidia, il titolo vola a Wall Street e Donald Trump esulta. Il presidente si è speso in prima persona per il reintegro di Huang e promuove a pieni voti la decisione del Board del colosso dei chip. Ora, probabilmente, anche Trump raccoglie i frutti dell’operazione in Borsa. Anche il presidente degli Stati Uniti potrebbe essere un beneficiario del rialzo delle azioni nella giornata di oggi. Il ritorno di Huang, costretto al passo indietro un paio di settimane fa per la relazione con una presunta spia cinese, ha determinato un’impennata che ha superato anche il 30%. Alla fine dello scorso anno, ricorda il ‘New York Times’, secondo la sua dichiarazione patrimoniale, Trump possedeva infatti azioni di Nvidia per un valore di almeno 12 milioni di dollari. Il Trump investitore ha continuato ad acquistare e vendere azioni di Nvidia fino a settembre scorso. “È impossibile determinare l’entità attuale della posizione del presidente Trump in Nvidia, o in qualsiasi altra società, poiché esiste un ritardo tra il momento in cui avvengono le operazioni e quello in cui vengono rese note”, sottolinea il New York Times. Le dichiarazioni patrimoniali del presidente riflettono inoltre ampi intervalli di valore.

Oggi, Trump ha rivendicato il proprio intervento nella vicenda del ritorno di Huang alla guida dell’azienda. “Ho parlato con il board direttamente e indirettamente e ho avvertito chiaramente che fosse la cosa giusta da fare”, ha dichiarato il presidente americano in un’intervista telefonica a Cnbc. Trump ha inoltre affermato che Huang, “non ha fatto nulla di sbagliato”. Parlando con il giornalista Eamon Javers, il presidente ha definito “davvero responsabile” la decisione del board di Nvidia, spiegando che i consiglieri avevano chiesto garanzie sui possibili rischi per la sicurezza nazionale. “E abbiamo dato loro rassicurazioni, almeno sulla base di tutto quello che sappiamo, e sappiamo molto”, ha chiarito il capo della Casa Bianca.

Come d’abitudine, Trump ha ‘esultato’ anche su Truth Social: ha postato un’immagine che rielabora il celebre scatto in cui Trump alza il pugno dopo essere scampato a un attentato durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, nel luglio 2024. Nel fotomontaggio, Huang prende il posto del presidente e solleva al cielo un reggiseno rosso, mentre sullo sfondo compare una bandiera di Nvidia.

Il presidente, ricostruendo le ultime 24 ore, ha rivelato di aver parlato con Huang domenica sera, prima che il consiglio di amministrazione annunciasse il suo reintegro. “Sono molto, molto contento che la società e il board abbiano avuto il coraggio di fare la cosa giusta”, ha aggiunto, sostenendo che Nvidia abbia attraversato due settimane difficili e abbia subito pesanti conseguenze. Alla domanda se il calo generalizzato dei mercati azionari della scorsa settimana, seguito all’uscita di Huang da Nvidia, avesse contribuito a spingere per il suo ritorno alla guida della società, Trump ha risposto: “Probabilmente sì, ma il fattore più importante era la prospettiva di lungo periodo”. Il presidente ha quindi elogiato le capacità del manager con una battuta: “Ha altri chip nel cervello che nessun altro conosce o comprende, incluso me”.



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Pubblicato il 23 Novembre 2026