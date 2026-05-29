NVIDIA GeForce NOW: novità cloud gaming e 007 First Light

(Adnkronos) – Il catalogo della piattaforma GeForce NOW ha integrato il lancio di 007 First Light, titolo che esplora le origini della celebre spia britannica, rendendolo disponibile in streaming simultaneo su molteplici sistemi operativi senza la necessità di download locali o installazioni fisiche. L'operazione si inserisce in una strategia di fidelizzazione che prevede l'inclusione del gioco per gli utenti che sottoscrivono pacchetti annuali di fascia Ultimate, i quali beneficiano dell'elaborazione remota tramite architetture RTX e dell'accesso temporaneo a contenuti estetici esclusivi, come l'outfit denominato Daring Elite, riscattabile entro la fine del mese di giugno. Parallelamente all'espansione dei servizi cloud, il comparto gaming di NVIDIA ha registrato importanti aggiornamenti sul fronte delle tecnologie di super-campionamento e dell'ottimizzazione dei driver hardware. I dati tecnici rilasciati in settimana confermano una maggiore integrazione degli algoritmi di intelligenza artificiale applicati al rendering in tempo reale, con un incremento della stabilità dei frame rate nei titoli competitivi e un ulteriore affinamento della tecnologia DLSS. Queste innovazioni software si riflettono direttamente sull'esperienza d'uso delle piattaforme di streaming, dove la riduzione della latenza di input e l'efficienza nella decompressione dei flussi video rimangono i fattori determinanti per l'adozione del servizio da parte del pubblico di massa, come evidenziato anche dalle analisi di utilizzo condivise dalle community di utenti sulle principali piattaforme di aggregazione sociale online. L'aggiornamento settimanale dell'infrastruttura di rete ha consentito l'introduzione di otto nuovi titoli complessivi all'interno dell'ecosistema di streaming. Oltre al già citato titolo dedicato a James Bond, distribuito in contemporanea sulle piattaforme Steam, Epic Games Store e Microsoft Store, l'offerta si è arricchita con il simulatore agricolo Romestead e con World of Tanks: HEAT, una reinterpretazione tattica incentrata sul combattimento tra veicoli e basata su dinamiche a eroi. Sul fronte dei software dimostrativi, l'infrastruttura cloud ospita ora la demo di Resident Evil Requiem, che permette di testare in anteprima i due differenti approcci di gioco previsti dallo sviluppo, alternando le dinamiche di sopravvivenza della protagonista Grace Ashcroft alle sequenze d'azione gestite tramite il personaggio di Leon S. Kennedy. Il quadro delle integrazioni si completa con l'arrivo dei titoli di simulazione e gestione Starminer, Alchemy Factory, BeamNG.drive e Ostranauts, ampliando la compatibilità con i negozi digitali di terze parti.

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Pubblicato il 29 Maggio 2026