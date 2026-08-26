NVIDIA DLSS 4.5 e RTX Mega Geometry, le nuove architetture per la grafica in tempo reale

(Adnkronos) – Durante Gamescom 2026, la più grande fiera del settore videoludico, NVIDIA ha annunciato l'introduzione dell'aggiornamento DLSS 4.5 Ray Reconstruction e della nuova architettura RTX Mega Geometry. La tecnologia DLSS Ray Reconstruction rappresenta un sistema di rendering neurale progettato per sostituire i tradizionali filtri di riduzione del rumore con una rete di intelligenza artificiale addestrata su supercomputer, capace di elaborare ed emettere pixel ad alta definizione nelle porzioni d'immagine dove il campionamento dei raggi luminosi risulta incompleto. L'implementazione del modello transformer di seconda generazione all'interno di DLSS 4.5 offre una capacità computazionale superiore del 35% e gestisce il 20% in più di parametri rispetto alla versione precedente, migliorando la precisione dell'illuminazione, la stabilità temporale e la definizione degli elementi in movimento. L'aggiornamento, integrabile tramite la sezione "DLSS Override – Model Presets" all'interno dell'applicazione ufficiale per schede grafiche serie GeForce RTX, risulta già applicabile su trenta videogiochi commercializzati tra cui Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Indiana Jones and the Great Circle e PRAGMATA. Contestualmente, NVIDIA ha svelato la tecnologia RTX Mega Geometry, il cui debutto è previsto per l'uscita del videogioco Gears of War: E-Day il 6 ottobre. Questa soluzione affronta una criticità strutturale dell'Unreal Engine 5 legata al sistema di gestione geometrica Nanite: precedentemente, quando le geometrie ad altissimo dettaglio di Nanite venivano elaborate insieme alle librerie di tracciamento dei raggi DXR 1.2 o Vulkan, il motore grafico convertiva le strutture complesse in una mesh statica a bassa risoluzione solo per l'elaborazione di ombre e riflessi, generando discrepanze visive rispetto alla scena principale. La tecnologia sviluppata dagli ingegneri risolve la limitazione consentendo il tracciamento dei raggi sull'intero dettaglio poligonale nativo, migliorando la coerenza di ombre e riflessi anche sugli elementi di dimensioni ridotte come detriti, vegetazione o superfici metalliche. L'architettura RTX Mega Geometry è destinata a essere integrata nello standard industriale DirectX Raytracing 2.0 di Microsoft, estendendo la compatibilità del tracciamento completo delle geometrie Nanite a tutti i futuri titoli sviluppati in Unreal Engine 5. Infine, nell'ambito degli annunci di Gamescom 2026, è stata confermata l'adozione delle suite DLSS 4.5 e delle tecnologie di illuminazione avanzata in imminenti produzioni del settore quali 007 First Light, CONTROL Resonant, AION 2 e Black State.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026