‘Nutritevi di Valori’, Mastrototaro Food e Treccani insieme per eccellenza culinaria Made in Italy

(Adnkronos) – Amore, sole, bellezza, paesaggio, tradizione, felicità e radice: sono le parole chiave che accompagnano i nuovi prodotti per la tavola firmati Mastrototaro Food. È infatti disponibile 'Nutritevi di Valori', l’edizione limitata di prodotti gastronomici di Mastrototaro Food, in collaborazione speciale con l’Enciclopedia Treccani, nata per celebrare le eccellenze culinarie della Puglia ed i valori profondi che definiscono l’identità italiana. Da sempre immersa nel profumo del legno e dei libri, la famiglia Mastrototaro nasce nel 1956 come impresa agricola e produttore di cassette per ortofrutta nelle Vecchie Segherie di Bisceglie, diventate ora non solo una libreria, ma la casa naturale di parole e idee ed un vero crocevia di incontri e diffusione del sapere. Grazie a un accordo di collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, nasce una versione speciale di vasetti di conserve e sottoli, frutto di un progetto che esalta non solo i sapori autentici della terra, con materie prime coltivate a chilometro zero nel cuore del Mezzogiorno, ma anche la ricchezza culturale e storica del nostro Paese. Attraverso le 7 parole chiave che accompagnano ciascun vasetto, si può vivere un’esperienza gastronomica originale attraverso contenuti multimediali e sapori autentici, curati sin dalla selezione dei prodotti e dotati per l’occasione di lemmi ad hoc scelti dall’Enciclopedia italiana, per trasmettere valori culturali, storie e tradizioni della cucina pugliese e combinare saperi e sapori. —lavoro/made-in-italywebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Novembre 2024