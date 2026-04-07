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Nutrie arrosto a Pasquetta? Bassetti: “Come mangiare i topi”

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(Adnkronos) – "A Pasquetta si mangiano le nutrie. I rischi sanitari sono esattamente quelli che si hanno mangiando i topi. La cosa più incredibile è che non si fanno i sieri genici sperimentali, ma mangiano topi/nutrie". Così sui social l'infettivologo Matteo Bassetti interviene su quanto accaduto a Gerre de' Caprioli (Cremona), dove il sindaco – prima sui social per poi essere rilanciato da diversi media – ha inviato i cittadini a consumare le nutrie come qualsiasi altra carne.   Nel video su Facebook il sindaco Michel Marchi, appassionato di cucina, ha spiegato le ricetta delle nutrie arrosto e del ragù di nutria usando come slogan 'Domeniche sul fiume, domeniche NUTRIEnti!'. Questi mammiferi roditori hanno lasciato il loro habitat per colonizzare anche le grandi città come Roma, sono ormai diffuse con tanti avvistamenti nel Tevere.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Aprile 2026

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