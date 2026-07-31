Nuovo volto per la fontana della stazione, inaugurata l’aiuola riqualificata

Un intervento pensato per restituire decoro a uno degli spazi più frequentati della città e migliorare l’impatto visivo del principale accesso al capoluogo. È stata inaugurata l’aiuola riqualificata che circonda la fontana di piazza Vittorio Veneto, davanti alla stazione ferroviaria di Foggia, un luogo attraversato ogni giorno da migliaia di cittadini, pendolari e viaggiatori. L’opera è il risultato della collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Lions Club Foggia Host, che ha promosso e sostenuto l’iniziativa nell’ambito di un percorso condiviso dedicato alla cura del verde pubblico e alla valorizzazione degli spazi urbani. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato la vicesindaca e assessora con delega al Verde pubblico, Lucia Aprile, insieme a una rappresentanza dei soci del Lions Club. L’intervento ha interessato la riqualificazione complessiva dell’area verde che circonda la fontana, con la piantumazione di nuove essenze vegetali, la sistemazione del terreno e un lavoro di cura degli elementi paesaggistici finalizzato a migliorare l’aspetto di uno dei luoghi simbolo dell’ingresso in città. L’obiettivo è restituire maggiore vivibilità a uno spazio che rappresenta il primo impatto con Foggia per chi arriva in treno e un punto di riferimento quotidiano per i residenti. L’iniziativa viene indicata dai promotori come un esempio di collaborazione tra istituzioni e associazionismo nella tutela del bene comune. Un modello di sussidiarietà che punta a coinvolgere il mondo del volontariato e le realtà del territorio nella manutenzione e nella valorizzazione del patrimonio urbano.

Nel corso della cerimonia la vicesindaca Lucia Aprile ha ringraziato il Lions Club Foggia Host per il contributo offerto alla realizzazione dell’intervento, sottolineando come la collaborazione tra amministrazione pubblica e soggetti del territorio possa rappresentare uno strumento concreto per migliorare il decoro cittadino e favorire nuovi percorsi di valorizzazione degli spazi pubblici.

Dal canto loro, i rappresentanti del Lions Club Foggia Host hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, evidenziando l’orgoglio di aver contribuito al recupero estetico e funzionale di un’area particolarmente rappresentativa della città. L’associazione ha inoltre ribadito la volontà di proseguire nelle iniziative rivolte alla comunità, confermando l’impegno a sostenere progetti che favoriscano la qualità urbana, la cura del verde e la valorizzazione dei luoghi pubblici.



Pubblicato il 31 Luglio 2026