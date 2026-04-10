Nuovo Toyota RAV4, una sesta generazione ibrida

(Adnkronos) – Il nuovo Toyota RAV4 si presenta con una sesta generazione che segna un passaggio importante nella storia del modello. Toyota aggiorna uno dei suoi SUV più rappresentativi con un progetto che punta su stile, comfort, sicurezza e digitalizzazione, senza perdere quella versatilità che da sempre ne ha determinato il successo. Il risultato è un’auto pensata per l’uso quotidiano, per i viaggi lunghi e anche per chi cerca una guida più sicura e rilassata. Il design del nuovo Toyota RAV4 cambia in modo evidente. Il frontale adotta una nuova impostazione più scolpita, con il tema hammer head che rende il muso più moderno e riconoscibile. Anche il posteriore è stato rivisto, con gruppi ottici ridisegnati e una presenza più robusta. Le linee della carrozzeria esaltano la solidità del modello, mentre i nuovi cerchi e le tinte aggiornate rafforzano l’immagine di un SUV Toyota più maturo e contemporaneo. All’interno, il salto è netto. L’abitacolo è stato ridisegnato per offrire una migliore percezione dello spazio e un utilizzo più intuitivo di tutte le funzioni. Il nuovo cockpit digitale da 12,3 pollici e il display centrale da 12,9 pollici portano il Toyota RAV4 in una dimensione più avanzata, mentre il selettore shift-by-wire, il volante rivisto e la maggiore disponibilità di prese USB e ricarica wireless migliorano la vita a bordo. Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio la tecnologia. Con la piattaforma software Arene, Toyota introduce un ambiente digitale più rapido e connesso, capace di supportare un sistema multimediale più evoluto e una nuova generazione di assistenza alla guida. Il pacchetto Toyota Safety Sense amplia le funzioni dedicate alla protezione di guidatore e passeggeri, con dispositivi aggiornati che rendono la marcia più fluida e meno stressante. Sul fronte motori, il RAV4 Plug-in Hybrid compie un deciso passo avanti. L’autonomia elettrica arriva fino a 137 km nel ciclo combinato WLTP, mentre la ricarica risulta più veloce. Accanto alla versione plug-in resta disponibile anche il Full Hybrid, proposto sia con trazione anteriore sia integrale. Per chi desidera un look più dinamico, c’è anche il RAV4 GR SPORT, con dettagli dedicati e una taratura specifica. Così il nuovo RAV4 conferma la propria identità, ma lo fa con contenuti più ricchi e una visione decisamente più moderna.

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Pubblicato il 10 Aprile 2026