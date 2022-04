Nuovo sold out per Biagio Izzo che torna al Roma di Cerignola

Biagio Izzo fa ancora una volta il tutto esaurito al Roma Teatro di Cerignoladove tornerà oggi alle 21.00,con una replica di “Tartassati dalle tasse”,spettacolo che aveva già registrato il sold outlo scorso novembre.“Viste le tante richieste del primo spettacolo – racconta Simona Sala, direttrice del Roma Teatro – abbiamo promesso al nostro pubblico una seconda data. Siamo riusciti così ad accontentare le tante persone che la scorsa volta non potettero partecipare. Riuscire a fare due sold out in un periodo difficile come questo, in cui molti teatri registrano un forte calo di presenze, ci riempie di gioia. Lo spettacolo dal vivo è terapeutico, come la risata. Questo spettacolo, che regala due ore di totale spensieratezza, ne è la testimonianza”.Ad annunciare al pubblico il bis del suo spettacolofu proprio Izzo da quello stesso palco su cui tornerà a vestire i panni di Innocenzo Tarallo, per gli amici Brillantone, un imprenditore del food napoletano che cerca la svolta economica con qualche “spunto furbetto”. Un uomo fattosi da sé, che da nipote e figlio di ‘baccalaiuolo’venditore di baccalà), si ritrova proprietario orgoglioso di un ristorante di sushi all’ultimo grido. La voglia di riscatto sociale lo porterà a non godersi la vita come avrebbe voluto a causa di intoppi che lo portano a riflettere tra peripezie e problemi.Accanto a lui, nella commedia scritta e diretta da Eduardo Tartaglia, il bravissimo Mario Porfito, che nei panni di un integerrimo Maresciallo della Finanza, cerca di trasmettere concetti di onestà e umanità. Il cast si completa con Arduino Speranza,chef giapponese, Roberto Giordano, fido appuntato del Maresciallo e distratto finanziere eStefania De Francesco ed Adele Vitale, rispettivamente moglie del Maresciallo e figlia di Innocenzo.

