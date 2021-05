Nuovo scuolabus per la città

La città di San Giovanni Rotondo ha un nuovo scuolabus di ultima generazione. Il mezzo, ottenuto grazie ad un finanziamento della Regione Puglia per un totale di 40.000 euro rientrante nel programma comunale “Interventi per il diritto allo studio 2020”, è destinato al trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di San Giovanni Rotondo.Oltre all’autista, sul mezzo con 16 posti a sedere, è prevista la presenza di un accompagnatore per garantire il rispetto delle misure di salita e discesa dal mezzo in maniera ordinata oltre che quelle per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. A darne notizia oggi, come di consueto sui suoi canali social, il sindaco Michele Crisetti che ha affidato la bella comunicazione ad un video messaggio per la cittadinanza: «Finalmente, dopo più di vent’anni, è iniziato il rinnovo del parco macchine della nostra città. Oltre allo scuolabus, infatti, è previsto l’arrivo di un altro mezzo per il trasporto dei disabili, autovetture per la Polizia Locale ed entro settembre di altri mezzi di trasporto pubblico ibridi».«La normalità a cui aspiriamo tanto riguarda naturalmente anche questo settore e si traduce nell’avere dei mezzi efficienti e sicuri non solo per i nostri ragazzi, ma per tutta la comunità», ha concluso il primo cittadino.

