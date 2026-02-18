Nuovo Pug, per Foggia serve una visione oltre i “palazzi”

Un incontro congiunto tra la Commissione Urbanistica, la Commissione Territorio e la Commissione consiliare Ambiente e Territorio del Comune di Foggia ha acceso il confronto sul nuovo Pug, il Piano urbanistico generale della città.

A promuovere il momento di approfondimento è stata ANCE Foggia, con l’obiettivo di offrire un contributo tecnico e strategico al percorso di definizione dello strumento urbanistico. Dal tavolo è emersa una comune disponibilità al dialogo e la volontà di lavorare per una città più attrattiva, superando una visione limitata alla sola edificazione.

Durante l’incontro è emersa la necessità di infrastrutture puntuali importanti da connettere in rete intese come viabilità̀, integrata e sostenibile, e riaggregazione di quartieri e dei poli di attrazione principali (seconda stazione, aeroporto, polo ospedaliero, ecc…) e la necessità che quanto detto incontri oltre che la fattibilità̀ tecnica, anche la volontà̀ politica ripartendo dal lavoro svolto in particolare dal DPP vigente avendo tra gli obiettivi pure la riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione e riqualificazione urbana soprattutto dei quartieri settecenteschi. Al tavolo si è convenuto che il PUG debba andare oltre la semplice realizzazione di “palazzi”.

Le zone edificabili da sole non possono risolvere le problematiche di sviluppo auspicato, se la città non determina gli obiettivi che includono il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni.

Quello di una città attrattiva dovrebbe essere il tema prioritario e comprendere che anche e soprattutto realtà̀ come l’Università̀ di Foggia oggi diventano uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo.

L’idea della valorizzazione del quartiere ferrovia pensando che possa diventare la cittadella dell’Università̀ e l’appoggio di FS con il secondo sbocco su viale fortore, l’idea della valorizzazione della S.S. 16, in ambito PUG, con l’aggiunta di strutture commerciali, sono le strade da perseguire per immaginare una nuova visione per la città di Foggia migliorando accessibilità̀ e coesione sociale, economica e territoriale. Dopo l’intenso e approfondito confronto è emerso che è necessario trovare un punto di equilibrio fra gli interventi e le ricadute economiche sugli attori. L’appello, condiviso da tutti i partecipanti all’incontro, è proprio quello di non depauperare il lavoro fatto, ma di valorizzarlo e svilupparlo tenendo conto delle innovazioni del contesto socio economico attuale peraltro in linea con quanto previsto dalla Ue con l’Agenda per le Città.

Condivisa questa visione, deve essere messo in campo uno sforzo unitario della città, al di là della fede politica e le appartenenze, che solleciti la discussione in consiglio comunale, con maggioranza e minoranza insieme a lavorare prima di tutto per il bene della città migliorando la qualità̀ della vita dei cittadini e rendendola più̀ attrattiva oltre che più accessibile.

“Oggi il Pug serve tantissimo, è la migliore cosa che possa accadere a Foggia in un momento così difficile. Non significa solo palazzi ma anche attività produttive e commerciali che portano lavoro”, ha dichiarato in chiusura Paolo Lops, delegato all’Urbanistica di ANCE Foggia, annunciando la redazione di una relazione congiunta da sottoporre all’amministrazione. “Siamo ancora in tempo – ha aggiunto – per portare a compimento un piano necessario a mettere tutti nelle condizioni di partire con le stesse potenzialità”.



Pubblicato il 18 Febbraio 2026