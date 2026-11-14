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Nuovo playground a Torino, Savrayuk (legend Sport e Salute): “”Raccontiamo ai giovani la nostra

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“Siamo un gruppo di ex atleti di diverse discipline olimpiche che, attraverso il Team Illumina, vogliono raccontare ai giovani le nostre esperienze e trasmettere la passione per lo sport – così Angelica Savrayuk, già nazionale e medagliata olimpica di ginnastica ritmica, presente all’inaugurazione a Torino del nuovo spazio del progetto di Sport e Salute – Questo playground è uno spazio bellissimo, che avrei voluto avere a disposizione da bambina. Un’opportunità importante per Torino e per il quartiere, dove i più piccoli potranno giocare, divertirsi e stare insieme”.


Pubblicato il 14 Novembre 2026

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