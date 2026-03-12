Nuovo Nissan X-Trail: design più robusto e tecnologie ancora più evolute

(Adnkronos) –

Nissan X-Trail si aggiorna con una serie di novità che rafforzano il carattere del grande crossover della casa giapponese. Il restyling introduce un design più deciso, nuove soluzioni di connettività e aggiornamenti tecnologici pensati per migliorare sicurezza, comfort e versatilità d’utilizzo. Da oltre venticinque anni Nissan X-Trail rappresenta uno dei modelli più importanti della gamma Nissan nel segmento dei SUV destinati alle famiglie. La nuova evoluzione mantiene le caratteristiche che ne hanno decretato il successo, introducendo però elementi stilistici e tecnologici che ne ampliano le possibilità di utilizzo su diversi tipi di percorso. Il modello resta disponibile con la tecnologia e-POWER, con trazione integrale e-4ORCE e con configurazione fino a sette posti, una soluzione che continua a rendere il SUV Nissan particolarmente versatile. Il design esterno mantiene il linguaggio stilistico tipico del modello ma con elementi più marcati. Il frontale adotta una nuova interpretazione della griglia V-Motion, più ampia e pulita, mentre il paraurti ridisegnato e le prese d’aria laterali contribuiscono a rafforzare l’impatto visivo del veicolo. Completano il look cerchi in lega da 19 pollici con finitura diamantata, passaruota nero lucido, pedane laterali e specchietti neri. Anche il gruppo ottico posteriore è stato aggiornato con nuove luci LED, mentre la palette colori introduce due nuove tinte per la carrozzeria: Universal Blue e Dark Beige, disponibili anche in configurazione bicolore. All’interno dell’abitacolo il Nissan X-Trail e-POWER introduce materiali e finiture aggiornate che puntano a migliorare la percezione di qualità. Tra le novità figurano nuovi rivestimenti in pelle marrone trapuntata e una nuova opzione in pelle sintetica di alta qualità. La dotazione tecnologica prevede un sistema di infotainment con schermo da 12,3 pollici, affiancato da un quadro strumenti digitale della stessa dimensione. Il comfort di bordo può essere arricchito con sedili anteriori e posteriori riscaldati, volante riscaldato, parabrezza termico e climatizzatore automatico a tre zone. La seconda fila di sedili, scorrevole e frazionabile 40/20/40, consente di configurare lo spazio interno in modo flessibile, facilitando il trasporto di passeggeri e bagagli anche di grandi dimensioni. Tra le principali novità tecnologiche compare il sistema NissanConnect con suite Google integrata. Attraverso Google Maps, il conducente può accedere alla navigazione con aggiornamenti in tempo reale e sincronizzare i luoghi preferiti tramite il proprio account personale. Il nuovo Nissan X-Trail sarà ordinabile a partire da aprile 2026, con le prime consegne previste nelle concessionarie italiane nel mese di luglio.

