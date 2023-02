Nuovo mezzo al Comando Forestale

“Il 10 dicembre scorso, come ricorderete, un attentato incendiario aveva distrutto due mezzi in uso al Comando Forestale di Peschici. Venerdì scorso è stata consegnata e presa in carico dal Reparto PN Gargano di Monte Sant’Angelo una nuova autovettura, essenziale per le operazioni di perlustrazione e controllo del territorio. Grazie alle istituzioni che hanno risolto questo problema pratico, conseguente a quello che è sembrato fin da subito un vile attentato intimidatorio”: lo fa sapere l’On. Giandonato La Salandra.L’On. La Salandra, deputato di Fratelli d’Italia, lo scorso dicembre aveva portato a Peschici il messaggio di vicinanza del Governo, che gli aveva consegnato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, qualche giorno dopo l’incendio, sottolineando la necessità di uomini e mezzi per contrastare l’illegalità.Il Parco del Gargano può contare, infatti, appena su 39 Carabinieri, divisi in 8 nuclei, governati da regole di accasermamento che spesso mal si coniugano con le diverse esigenze geomorfologiche del Parco stesso e comunque insufficienti per un adeguato controllo del Parco più antropomorfizzato d’Italia.

