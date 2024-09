Nuovo look per William, il principe torna agli impegni pubblici con la barba

(Adnkronos) – William con la barba: ad agosto era apparso così in un video in cui il futuro re insieme alla moglie Kate si congratulava con il team britannico dopo le Olimpiadi. E si era pensato che il nuovo look del figlio di Carlo e Diana fosse dovuto alla rilassatezza della vacanza, alla temporanea lontananza dagli impegni pubblici. Invece il principe di Galles non l'ha tagliata, presentandosi con la mascella ispida al suo primo appuntamento lavorativo dopo le ferie. William ha sfoggiato la barba ben curata durante la visita alla galleria Saatchi di Londra, per vedere una mostra di opere d'arte create da persone senza fissa dimora. Mentre ne ammirava i lavori, nell'ambito del suo progetto Homewards (l'organizzazione benefica del principe che si propone di cambiare la percezione del problema dei senzatetto e di sradicarlo), la sua barba corta ha attirato l'attenzione del pubblico, che sembra aver ben gradito il look dell'erede al trono. Il 64 per cento dei lettori del Telegraph, che hanno risposto a un sondaggio tramite la newsletter Royal Appointment, ha infatti dichiarato di apprezzare il nuovo look del principe William. Non solo. I fan si sono infatti scatenati anche sui social: uno di loro ha scritto: "La barba di William è tornata, e non è mai stato così bello! Speriamo che questa volta tenga lontano il rasoio… perché questa luminosità è 'fuoco'". Un secondo ha aggiunto: "Quanto è bello il nostro futuro re". —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Settembre 2024